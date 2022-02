Narzissmus Wie Angehörige von Narzisstinnen und Narzissten leiden – so gehen Opfer und Therapeuten damit um Wann wird Narzissmus zu einem ernsten Problem und wie sollte man als Angehörige reagieren? Eine Aarauer Selbsthilfegruppe gibt Angehörigen von narzisstischen Personen Halt. Natasha Hähni 12.02.2022, 05.00 Uhr

«Wir bemitleiden uns nicht, sondern geben uns gegenseitig Tipps», sagt Joel. Thianchai Sitthikongsak / Moment RF

Lea (alle Namen geändert) darf ihren depressiven Sohn nicht in therapeutische Behandlung schicken, weil ihr Ex-Mann die Einwilligung dazu nicht gibt. Joel wurde von seiner Frau aus seinem Haus geworfen und Mona ist im Glauben aufgewachsen, dass ihr Vater sie verlassen hat. Alle drei sind wohl Opfer von narzisstischen Personen. Um das zu verarbeiten, ­besuchen sie die Selbsthilfegruppe «für Angehörige von Narzissten» in Aarau.

Doch ab wann gilt eine Person als narzisstisch? Marc Walter ist Experte für Narzissmus. Der Psychiater hat im Januar die Leitung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch übernommen. Wie er erklärt, gibt es grundsätzlich drei Abstufungen bei Narzissten:

Es gibt drei Stufen von Narzissmus

Der normale Narzissmus ist die am meisten verbreitete Ausprägung. Sie gilt nicht als Per­sönlichkeitsstörung, sondern als Persönlichkeitseigenschaft. «Die Menschen haben in der Regel ein gutes Selbstwertgefühl und sind mit sich zufrieden, was positiv ist», erklärt Walter.

Marc Walter ist Klinikleiter und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch. zvg

Als zweite Stufe gilt die akzentuierte narzisstische Persönlichkeit. «Die Personen drängen sich häufig in den Vordergrund und fühlen sich anderen überlegen», so Walter. Gleichzeitig merke man mit der Zeit, dass sie innerlich sehr verunsichert sind. «Diese Menschen sind stark angewiesen auf positive Rückmeldung und Bewunderung von anderen.» Genau da beginnt laut dem 50-Jährigen das Problem. Die Person müsse immer das Gefühl haben, überlegen zu sein, um sich sicher zu fühlen.

«Solange die psychosoziale Funktionsfähigkeit noch vorhanden ist, ist der Narzissmus nicht so schwer ausgeprägt, dass eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt»,

sagt der Chefarzt. Die meisten Menschen, die in die zweite Stufe eingeordnet werden, sind noch berufstätig und in partnerschaftlichen Beziehungen.

Die dritte Stufe, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, sei – anders als die anderen beiden Abstufungen – klar definiert. «Für diesen Fall gibt es Klassifikationen und ein Interview, das wir Psychiater durchführen.» Die Persönlichkeitsstörung kann also nach klar vorgegebenem Schema diagnostiziert werden. Die drei Hauptmerkmale sind hier Selbstüberschätzung, ein extremes Bedürfnis nach ­Bewunderung sowie Empa­thielosigkeit. Das Letztere sei dabei das wichtigste Kriterium, um einen pathologischen Narzissten zu erkennen. «Die Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung manipulieren andere und inte­ressieren sich nur für sich selbst», erklärt Walter. Ein bis fünf Prozent der Bevölkerung ist von dieser Störung betroffen. Männer doppelt so häufig wie Frauen.

Eine Diagnose zu stellen, ist dennoch relativ schwierig. Narzisstische Personen gehen kaum wegen Verdacht auf Narzissmus zur Therapie. «Meistens gehen sie wegen anderer Beschwerden in Behandlung», sagt Walter. Häufig seien beispielsweise Depression, Suchtkrankheiten oder ein Burn-out. Diese Probleme verdecken dann den Narzissmus.

Behörden wissen oft nichts über Narzissmus

Weiter werde der Begriff Narzissmus so inflationär gebraucht, dass Betroffene oft nicht realisieren, wenn sie es damit zu tun haben. So auch Joel. Auf der Suche nach dem Grund für seine jahrelangen Ehepro­bleme stiess er erst sehr spät auf den Begriff Narzissmus. «Je mehr ich mich darüber informierte, desto klarer wurde mir, dass es keine Lösung geben wird», sagt er im Gruppenraum der Selbsthilfegruppe «für Angehörige von Narzissten» in Aarau. Die Situation machte ihm schwer zu schaffen. Einfach wegzulaufen war keine Option, schliesslich war Joel verheiratet und hat zwei Kinder. «Ich bin in eine psychiatrische Klinik, um mir etwas Auszeit zu nehmen.»

Als er nach Hause kam, standen alle seine Sachen vor seiner Haustüre. Über anderthalb Jahre hat er nun seine Kinder nicht mehr gesehen. «Geht es nach meiner Ex-Frau, bin ich ein Frauen- und Kinderschläger und psychisch instabil.» Dass seine Ex-Frau wohl eine Narzisstin ist, habe ihm bis jetzt noch nicht ­geholfen. Seit bald einem Jahr arbeite er mit den zuständigen Ämtern daran, seine Kinder wieder sehen zu dürfen. «Es ist verrückt, dass viele Behörden keine Ahnung vom Thema Narzissmus haben», sagt Joel.

Die beiden Kinder leiden seit Jahren mit

Probleme mit den Behörden hatte auch Lea. Nach 17 Jahren Beziehung liess sie sich von ihrem Ehemann scheiden. Versuche, ihre Probleme mit Paartherapie zu lösen, sind zuvor gescheitert. Als sie diesbezüglich den Druck auf den Vater ihrer zwei Kinder verstärkte, wollte dieser sofort die Scheidung. Eigentlich wollte sie einen Anwalt engagieren. «Mein Ex-Mann hat mir aber so gedroht, dass ich eingewilligt habe, das Sorgerecht 50/50 aufzuteilen.»

Selbsthilfe Aargau Die Selbsthilfe Aargau ist die Informations- und Beratungsstelle rund um das Thema Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen im Kanton Aargau. Rund 160 Aargauer Gruppen sind registriert. Von Stalking über Krebs bis hin zu Schizophrenie – die Gruppen behandeln insgesamt 66 Themengebiete.

Mehr Infos gibt es unter: info@selbsthilfe-ag.ch oder per Telefon: 056 203 00 20

Einige Zeit nach der Scheidung reichte der Ex-Mann eine Klage ein, in der er die gesamte Obhut über die Kinder forderte, weil Lea eine schlechte Mutter sei. «Er bestand damals auf eine Kindesanhörung.» Der ältere Sohn habe dann gegen seine Mutter ausgesagt. An den Formulierungen sei aber erkennbar gewesen, dass der Vater ihm vorgesagt hatte, was er aussagen sollte. «Weil ich alle Vorkommnisse der vergangenen Jahre immer wieder in E-Mails an meinen Ex-Mann gesendet habe, um Missverständnisse zu vermeiden, konnte ich belegen, dass die Anschuldigungen nicht wahr waren.»

Jetzt, wo ihre Kinder etwas älter sind, werde ihnen langsam bewusst, wie ihr Vater sie manipuliert. Dem älteren Sohn gehe es deshalb psychisch schlecht. «Er sagte mir schon mal, er will nicht mehr auf dieser Welt sein.» Daraufhin organisierte Lea eine notfallmässige psychiatrische Abklärung, bei der eine mittelschwere Depression und eine Essstörung wegen des Loyalitätskonfliktes gegenüber seinem Vater festgestellt wurde.

«Die Ärzte empfehlen ganz klar psychologische Unterstützung», so Lea. Die lehne der Vater aber kategorisch ab. Wegen des ­geteilten Sorgerechts muss der aber einwilligen, damit der Sohn professionelle Hilfe erhalten kann. «Ich könnte eine Meldung machen, aber dann würden die ganzen Prozesse wieder losgehen und die Leidtragenden wären letztendlich die Kinder», sagt Lea.

Das Einzige, was sie jetzt machen könne, sei ihren Kindern so viel Liebe und Sicherheit, wie möglich zu geben, damit sie ein gutes Selbstvertrauen entwickeln können. Trotzdem leide der ältere immer wieder an psychosomatischen Beschwerden wie Bauchschmerzen und Kopfweh.

Aufgewachsen im Glauben, der Vater habe sie verlassen

Beschwerden, die auch Mona kennt. «Ich hatte praktisch jeden Monat Blasen- oder Gebärmutterentzündungen.» Seit dem Kontaktabbruch zu ihrer Mutter habe sie keine einzige mehr gehabt. «Sie konnte mich wochenlang anschweigen, weil ich eine Tasse nicht in die Spülmaschine gestellt habe.» Für Mona ist es noch heute schwierig zu akzeptieren, welche Wendungen ihr Leben genommen hat, nur weil ihre Mutter eine narzisstische Störung hat.

Nach der Scheidung ihrer ­Eltern, sagte Monas Mutter ihr, dass ihr Vater sie im Stich gelassen hat und sie nicht mehr sehen wolle. «Erst nachdem ich den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen hatte, habe ich den Kontakt zu meinem Vater gesucht.» Der erzählte ihr, dass die Jahre nach der Trennung für ihn der reinste Psychoterror waren. «Er war völlig am Ende.» Schweren Herzens musste er sich letztendlich dafür entscheiden, seine neue Familie zu schützen und den Kontakt zu meiner Mutter und mir abzubrechen.

In der Selbsthilfegruppe will Mona nun anderen Angehörigen von Narzisstinnen und Narzissten helfen, sich von ihnen zu ­lösen. Lernen, mit narzisstischen Personen umzugehen, sei nicht das Ziel der Gruppe, wie sie findet: «Als Opfer zieht man immer den Kürzeren.»

Hilft man den Opfern oder den Narzissten?

Damit hat sich Psychiater und Narzissmus-Experte Marc Walter auch schon beschäftigt. «Ich habe mich gefragt, wie ich als Therapeut mit narzisstischen Personen am besten umgehen kann», sagt er. Eine Praktik sei beispielsweise, Kritik immer auch mit einem Lob zu verbinden. Letztlich würden die Opfer sich damit aber nur noch mehr den Narzisstinnen und Narzissten anpassen.

Dies kann dem Chefarzt zufolge zu Stresssyndromen und Depressionen bei den Angehörigen führen. Entscheidend sei also, den Punkt festzustellen, wo Hilfe, zum Beispiel in Form von Paartherapie, noch möglich ist, und wo es nur noch mit einer Trennung geht.