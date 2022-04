Boowald: Ab wann ist Herumfahren unnötig?

Murgenthal Ab wann ist Herumfahren unnötig? Ein Motorradfahrer befuhr die Strecke im Boowald innert kurzer Zeit 19 Mal. Das kennt man auch von Autoposern. Sie können bestraft werden – wegen «unnötigen Herumfahrens». Remo Wyss, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Die Strecke im Boowald nahe Zofingen ist bei Rasern und Plauschfahrern besonders beliebt. An schönen Wochenenden im Sommerhalbjahr ist hier viel los. Marco Nützi

Das letzte Wochenende war zwar alles andere als sommerlich. Das vorletzte hingegen schon. Und das nutzten manche Besitzer eines Motorrads oder eines schicken Autos für eine Plauschfahrt. Die Anwohner an den Jurapass-Strecken, etwa in Erlinsbach, Küttigen oder Densbüren, können ein Lied davon singen. Tempoexzesse, aber auch Lärm sind an solchen Wochenenden gang und gäbe.

Ein Ort, wo das oft vorkommt, ist auch der «St.Ürbeler», die kurvige Strasse durch den Boowald zwischen St.Ur­ban, Vordemwald und Murgen­thal. Dort hatte die Polizei vor einer Woche aufgrund ihrer Beobachtungen zehn Fahrerinnen und Fahrer verzeigt. Etwa wegen Überfahren von Sicherheitslinien, unnötigem Verursachen von Lärm sowie unnötigem Herumfahren. Letzteres liess sich ein 36-jähriger Motorradfahrer aus dem Kanton Bern zuschulden kommen, der mit seinem Motorrad den «St.Ürbeler» ganze 19 Mal befuhr.

Drei Mal lässt sich noch erklären

Ab wann ist Herumfahren unnötig? Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, hat eine klare Antwort: «Auf dieser Strecke ab vier Mal.» Die Zahl komme so zustande, dass sich drei Mal noch erklären lassen würden. «Angenommen, ein Motorradfahrer fährt von Langenthal nach Zofingen über die besagte Strecke. Oben merkt er, dass er das Portemonnaie zu Hause liegen gelassen hat.» Wenn er umkehrt, um es zu holen, und dann die Strecke noch ein drittes Mal befährt, werde das toleriert. «Wer aber fünf oder sechs Mal innert Kürze dieselbe Strecke befährt, kann dies nicht als Ausrede bringen.»

Der gleiche Tatbestand könne übrigens auch gegen Autoposer angewendet werden, die beispielsweise auf der Aarauer Bahnhofstrasse unterwegs sind. «Es sind nicht immer nur Motorradfahrer, die solche Hotspots frequentieren», so Graser. Die Anwohner leiden dabei unter dem Lärm des Verkehrs. «Häufig werden diese Strecken nicht normal, sondern hochtourig und mit quietschenden Reifen befahren», so Bernhard Graser. «Wir haben nichts dagegen, wenn jemand die Strecke normal befährt. Uns geht es um diejenigen, welche die Strecke als private Rennstrecke missbrauchen.»

Freizeitverhalten hat sich verändert

Zur Bekämpfung des Phänomens «Rennstrecke Boowald», das laut Graser auch in den 90er-Jahren, als er auf dem Polizeiposten Zofingen arbeitete, bereits Thema war, installierte der Kanton 2011 Überwachungskameras. Diese lieferten Livebilder an die damalige Verkehrsleitzentrale in Schafisheim. Seit der Inbetriebnahme der Notrufzentrale vor fünf Jahren habe die Kantonspolizei keinen Zugriff mehr auf die Kameras, so Bernhard Graser. Dass die Anlage, die rund 100'000 Franken gekostet hat, seit Jahren nicht mehr funktioniert, ist weitherum bekannt. «Sowieso könnten Kameras die Kontrollen vor Ort nicht ersetzen. Da diese Aktionen personalintensiv sind, können wir als kleines Polizeikorps solche auch nicht an jedem Wochenende durchführen. Überhaupt gibt es im Kanton noch weitere solcher Strecken, wo lärmgeplagte Anwohner ebenfalls Polizeipräsenz wünschen.»

Im Vergleich zu seiner Zeit auf dem Posten in Zofingen hätte das Verkehrsaufkommen massiv zugenommen, erklärt Bernhard Graser. «Aber auch das Freizeitverhalten hat sich seither spürbar verändert – viele Motorradfahrer unternehmen keine Touren mehr, um die Landschaft zu geniessen, sondern um auf bestimmten Strecken lautstarkes Rennfeeling zu erleben.»

