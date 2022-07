Muhen und Oberentfeldens Strom muss neu verhandelt werden

Muhen/Oberentfelden Vertrag mit Stromlieferant läuft aus: «Der Zeitpunkt für die Verhandlungen ist denkbar schlecht» Die Stromlieferung in Oberentfelden und Muhen muss neu verhandelt werden. Das hat eine Preiserhöhung zur Folge – jedoch erst in den kommenden Jahren. Natasha Hähni 27.07.2022, 05.00 Uhr

Die Stromlieferung an die Gemeinden Muhen und Oberentfelden muss bald neu verhandelt werden. Alex Spichale

Bis anhin lieferte die Eniwa den Strom an die Gemeinden Muhen und Oberentfelden. Im August läuft dieser Vertrag jedoch aus. Aus diesem Grund ist die «Stromlieferung an die Gemeinden Oberentfelden und Muhen» zurzeit öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotsfrist ist auf den 10. August 2022 angesetzt. «Haben wir bis dahin kein neues Angebot, werden wir wohl bei der Eniwa bleiben, was natürlich auch gut ist», sagt der Oberentfelder Gemeindeammann Markus Bircher auf Anfrage.