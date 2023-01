Muhen: Gemeinde will am Zirkel festhalten

Muhen Wegen Rücklaufquote von 0,5 Prozent – Gemeinde will am Zirkel festhalten Weil sich die Bevölkerung zu wenig für die Umfrage interessierte, will der Gemeinderat den Zirkel als Strassenschmuck in Muhen behalten. Punktuelle Anpassungen seien aber möglich. Florian Wicki 31.01.2023, 05.00 Uhr

Der Zirkel in Muhen bei der Abzweigung nach Hirschthal wird nicht neu gestaltet. Bild: Florian Wicki

Bald ist es zwei Jahre her, seit der Gemeinderat von Muhen in einer Umfrage die Bevölkerung gefragt hat, was mit dem roten Zirkel passieren soll – das auffallende Kunstobjekt, das schon über 15 Jahre an der Abzweigung nach Hirschthal steht.

Die Umfrage stiess nicht auf grosse Resonanz. Von den rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern von Muhen taten gerade einmal deren 20 – oder 0,5 Prozent – ihre Meinung kund. Vizeammann Gertrud Jost schlüsselt die Zahlen auf: «Von den 20 Personen, die sich gemeldet haben, wollten zehn den Zirkel so lassen, wie er ist.» Von den anderen zehn hätten sechs die gleiche Idee gehabt, so Jost: «Sie wollten unserem Dorfnamen entsprechend den Zirkel durch eine Kuh ersetzen.»

Neuanstrich oder Begrünung möglich

Aufgrund des geringen Interesses sowie der allfälligen hohen Kosten für eine Neugestaltung will der Gemeinderat nun auf eine Neugestaltung verzichten. Punktuelle Anpassungen seien aber möglich, so Jost, die Natur- und Landschaftskommission habe den Auftrag gefasst. Jost als deren Präsidentin könnte sich etwa eine Bepflanzung um den Zirkel oder auch einen Neuanstrich desselben vorstellen. Das passiert aber nicht mehr in diesem Jahr, erklärt sie. Die Arbeiten könnten erst im Budget 2024 festgesetzt werden.