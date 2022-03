Muhener Pfarrehepaar vermietet jetzt Kutschen in Frankreich

Muhen Von Muhen nach Frankreich: Ein Pfarrehepaar erfindet sich neu Um ihren Traum in Fontenois la Ville zu verwirklichen, liessen Corinne und Thomas Michel-Kundt die Kirchgemeinde Muhen hinter sich. Seit kurzem sind sie als Ferienanbieter für Abenteuer mit Pferd und Wagen tätig. Sabine Tschudi Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Corinne und Thomas Michel-Kundt führen jetzt ein Unternehmen und vermieten Kutschen an Touristinnen und Touristen. Bild: Sabine Tschudi

Corinne und Thomas Michel-Kundt, beide in Basel geboren, zuletzt von 2010 bis 2021 in Muhen als Pfarrehepaar tätig, haben die grosse Umstellung gewagt. Obwohl die Kirchgemeinde für sie Berufung ist, konnten sie ihren Wunsch nach Selbstbestimmung nicht mehr ignorieren. Heute liegt die erste Saison als Ferienanbieter für Abenteuer mit Pferd und Wagen hinter ihnen, das Wagnis ist geglückt.

Entspannt sitzen Corinne und Thomas in ihrer kleinen Dreizimmerwohnung in Fontenois la Ville, Frankreich. Die Gemeinde, die massgeblich an ihrem Abenteuer beteiligt war, hat sie provisorisch zur Verfügung gestellt. Freudig erzählen die beiden ihre fantastische Geschichte. Angefangen habe es mit einem Verzicht, so Corinne: Die Kinder wollten gerne einmal Ferien am Meer machen. «Wir versprachen es, und merkten erst später, dass Wunsch und Budget nicht zusammenpassten.» Als Alternative flatterte ihnen ein Prospekt zu: «Ferien mit Ross und Wagen in Frankreich.» Augenblicklich ist Corinne fasziniert und weiss: Das ist es! Thomas sieht ihre Begeisterung und hat sogleich den Hörer in der Hand. Schnell wird man handelseinig, und auch für die Kinder scheinen die Pferde das Meer ohne grösseren Widerstand zu ersetzen.

Überforderung im Umgang mit der Kutsche

«Dieses Abenteuer mit Pferd und Wagen war eine grosse Herausforderung für mich», erinnert sich Thomas. Obwohl er als Kind und Jugendlicher die Ferien und fast jedes Wochenende bei den Grosseltern auf dem «Höfli» im Berner Oberland verbringt und je älter, desto mehr auch kräftig mit anpackt, sei es beim «Bergheuet» oder im Holzschlag, ist er sich den Umgang mit Pferden nicht gewohnt. Und nun muss er nach einer Anfahrt von vier Stunden und einer kurzen Anleitung auf ungebremstem Französisch das Pferd anschirren, lenken und das Riesengefährt, das mindestens 1200 Kilo wiegt, durch die Landschaft kutschieren.

Seine Frau und eines der Kinder reiten mit zwei weiteren Pferden nebenher. Corinne, die als Kind regelmässig einem Bauern, der sein Feld noch zum Teil mit den Pferden bestellte, geholfen hat und geritten ist, und also unendlich mehr Erfahrung gehabt hätte, sie sass nun auf einem Pferd und überliess Thomas seinem Schicksal als ungeübtem Kutscher, malt dieser seine anfängliche Überforderung in den schönsten Farben aus. Aber die Feuertaufe sei geglückt, und schon bald wird aus dem einmaligen Abenteuer eine liebe Gewohnheit, auf die sich die Familie jedes Jahr freut.

Die Sorgen zu Hause häufen sich

Nie hätten sie gedacht, dass es auch einmal ihr Rettungsanker sein würde – aus einem Leben, das in der Basisarbeit, der Seelsorge der Menschen, zwar sehr befriedigend ist. Was sie aber zunehmend unglücklich macht, sogar schlaflose Nächte bereitet und fast in einem Burn-out endet, sind die vielen Einschränkungen mittels Vorschriften, die immer öfter von oben kommen und die eigentliche Seelsorge vermehrt in den Hintergrund drängen, wie sie erzählen.

In diese Situation kommt Ende 2018 der von der Gemeinde Fontenois la Ville «ganz locker» vorgebrachte Vorschlag, die Kutscherei mitsamt den Pferden und Roulottes (Pferdewagen) zu übernehmen. Sie seien als perfekte Nachfolge auserkoren: erfahren, tierlieb, seriös und kompetent. «Das sass», erinnern sich die beiden.

Die Kündigung fiel ihnen relativ leicht

Erst wehren sie ungläubig und auch etwas verlegen ab. Aber als das Angebot immer dringlicher an sie herangetragen wird, nimmt die Idee in ihren Köpfen Gestalt an. Sie erinnern sich an das Gefühl, wenn sie mit Pferd und Wagen unterwegs sind: das Gefühl der tiefen Verbundenheit mit dem Leben, der Sternenhimmel über ihnen, der Mondschein, die Stille. «Das ist das Leben», sind sie sich einig. Schon bald lassen sie abklären, wie und ob diese Idee auch finanziell zu stemmen sei. Als dem nichts mehr im Wege steht und die Gemeinde sie im Sommer 2020 nochmals anfragt, können sie aus vollem Herzen sagen: «Ja, wir wollen.» Dieses Ja habe sich angefühlt, als ob sie nochmals heiraten würden, lacht Corinne.

So fällt ihnen die Kündigung der Pfarrstelle in Muhen mit all ihren Herausforderungen – Gemeindereisen, Kinderwochen mit Theatervorführungen, Kreativwochen (während derer sie Musicals mit den Jugendlichen entwickelten) – und die Aufgabe des Berufs der Figurenspieltherapeutin relativ leicht. «Wir wussten, dass wir diesen neuen Ansprüchen nicht mehr genügen können und wollen.»

Sie bieten Menschen ein Abenteuer mit Pferd und Wagen an

Aber für die Menschen in der Kirchgemeinde sei ihr Abgang ein herber Schlag gewesen. Vor allem die zukünftigen Konfirmanden seien sehr traurig gewesen, haben sie sich doch schon Jahre voraus aufs Konfilager gefreut, wo sie jeweils mit Pferd und Wagen in Frankreich unterwegs waren.

«Nun sorgen wir uns hier um die Menschen, die sich einen Blick in eine andere, oftmals unbekannte Richtung wünschen», sagen die beiden. Heute sind sie glücklich mit ihrer neuen Arbeit. Sie bieten Menschen ein Abenteuer mit Pferd und Wagen an. Gäste erhalten eine vertiefte Anleitung zum Umgang mit den Pferden: Kontaktnahme, Pflege, Anschirren, Anspannen. Auf den ersten paar Kilometern werden sie begleitet, während sie weitere Tipps zum Kutschieren erhalten.

Eine Seelsorge der etwas anderen Art

Oft suchen die Menschen Entschleunigung oder einen direkteren Kontakt zu Tier und Natur. «Und oft finden sie ganz unverhofft Frieden, Ruhe und manchmal auch sich selbst», schmunzelt Thomas. «Wir schätzen unsere Arbeit, bei der wir viel in der Natur unterwegs sind und uns um die Pferde und Weiden kümmern», schwärmt Corinne, deren Begeisterung für die Vierbeiner spürbar ist.

Jetzt im Winter wird an den Roulottes und dem Zuggeschirr repariert und ausgebessert, was während der Saison ermüdet ist. «Sicherheit ist bei allem Abenteuer wichtig», betont Thomas. Besonders gefällt ihnen an ihrer neuen Tätigkeit die Vielfalt der Arbeiten: Ob handwerklich, pflegerisch, menschlich, organisatorisch, landwirtschaftlich oder tiermedizinisch, sie seien auf allen Ebenen gefordert.

Nächsten Frühling ist ein grösseres Umbauprojekt geplant, mit neuem Parkplatz für die Roulottes und Wagen, Sattelkammer, gedecktem Anschirrplatz, Duschen, Büro und Grillplatz. «Auch hier gehen uns Freude und Arbeit nicht aus», sind sie sich einig.

