Muhen Regenüberlaufbecken soll für 365'000 Franken saniert werden An der Gemeindeversammlung in Muhen kommt neben einem Sanierungsprojekt auch das Budget 2023 zur Abstimmung. Florian Wicki 11.11.2022, 05.00 Uhr

Das Regenüberlaufbecken Rüteli in Muhen soll saniert und wieder in Stand gesetzt werden. zvg

Die Gemeindeversammlung in Muhen beginnt am 25. November mit einer guten Nachricht: Die Kreditabrechnung zum Bau des 2020 eingeweihten Schulhauses Breite und des zusätzlichen Kindergartens liegt vor. Stolze 23 Millionen Franken hat die Gemeindeversammlung im Winter 2016 gesprochen, und fast so viel wurde auch gebraucht. Aber nicht ganz, denn der Kredit wurde um 0,3 Prozent unterschritten. Das macht bei einer solchen Summe immerhin gut 80'000 Franken aus. Der Gemeinderat erklärt die Einsparungen in den Unterlagen zur Gmeind kurz und knapp: «Das Wünschbare wurde vom Notwendigen getrennt.»