Muhen: Schulweg soll sicherer werden

Muhen Pedibusse und bemalte Strassenschilder: So könnte der Schulweg in Muhen sicherer und spannender werden Am Donnerstag, 26. Januar, lädt die Jugendarbeit Muhen dazu ein, bei der Neugestaltung des Schulwegs mitzuhelfen. Laut Gemeinderat Hans Peter Brunner könnte dies auch das mit dem Problem der Elterntaxis entschärfen. Natasha Hähni 23.01.2023, 05.00 Uhr

Die Schulwegsicherheit in Muhen wird an einer Infoveranstaltung thematisiert. Barbara Vogt / Archiv

Die Schulwege in Muhen sollen sicherer und attraktiver werden. Das ist eine der Massnahmen, denen sich die Gemeinde in den nächsten vier Jahren widmen muss, wenn sie sich «kinderfreundliche Gemeinde» nennen möchte. Ein Label, das von Unicef vergeben wird. In diesem Zusammenhang hat Valentina Gagg von der Jugendarbeit Entfelden-Muhen bereits Partizipationsworkshops durchgeführt. Nicht etwa mit einem Planungsbüro oder der Polizei, sondern mit den Hauptbetroffenen: den Schulkindern.

Ein hoher Prozentsatz der befragten Kinder bezeichnete demnach den Schulweg als unsicher oder gefährlich. Das Fachwissen, mit welchen Methoden Kinder befragt werden können, hat sich die 31-Jährige in einer Schulung des Pilotprojektes Participlace angeeignet. Das Projekt des Dachverbands Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ) setzt sich für die Förderung von Kindern und Jugendlichen bei räumlichen Entwicklungsprojekten in Gemeinden ein. Fünf Ortschaften aus der ganzen Schweiz wurden im vergangenen Jahr als Pilotprojekte ausgewählt – darunter auch Muhen.

Für Valentina Gagg, die aktuell an der Hochschule Luzern Soziokulturelle Animation studiert, ein Glücksfall: «Als es darum ging, ein Thema für mein Praxisprojekt auszuwählen, wusste ich, dass ich dieses Projekt vertiefen will.» Entstehen soll ein Konzept, mit welchen Massnahmen der Schulweg sicherer gemacht werden kann. Im Juni wird er feierlich der Gemeinde übergeben.

Wege und Stellen definieren

An der Infoveranstaltung am Donnerstag, 26. Januar, sollen zuerst Teilnehmende für eine Projektgruppe gefunden werden. «Eltern von schulpflichtigen Kindern, wie auch weitere Personen, die am Thema interessiert sind, sind herzlich willkommen», sagt Gagg. Wer nicht in der Projektgruppe mitwirken möchte, kann auch einfach Fragen stellen oder Vorschläge abgeben.

Anfang März sollen zwei Schulwegbegehungen mit zwei Schulklassen aus der Unterstufe folgen. «Ich möchte herausfinden, wo die Stellen sind, die die Kinder als gefährlich empfinden und wie sie diese Stellen kinderfreundlicher gestalten würden», so die Studentin. Anhand dieser Erfahrungen, der Inputs der Eltern wie auch von der Schule werden machbare Massnahmen abgeleitet.

Sicherheit und Attraktivität

Deren Ausarbeitung soll sich in einem ersten Schritt auf die Sicherheit fokussieren. Beispielsweise mit der Organisation von sogenannten Pedibussen. Letzteres erklärt Gemeinderat Hans Peter Brunner so: «Die Kinder würden sich dann im Quartier jeweils treffen und dann als Gruppe mit einer erwachsenen Person zur Schule laufen.»

In einem zweiten Schritt sollen die Kinder angeben, was sie sich wünschen, damit der Schulweg attraktiver wird. «Wir könnten uns beispielsweise vorstellen, dass in einer Quartierstrasse ein Schild, das daran erinnern soll, langsamer zu fahren, von den Kindern bemalt wird», so Gagg. Gemeinderat Brunner sieht im Projekt der Jugendarbeiterin noch eine Chance: «Je lieber die Kinder zur Schule laufen, desto weniger Elterntaxis halten bei der Schule – das ist die Hoffnung.»