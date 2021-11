Muhen Winter-Gmeind 2021

Muhen Gleich zwei Strassen sollen 2022 saniert werden – darüber stimmt die Gemeinde ab Die Winter-Gemeindeversammlung von Muhen findet am 26. November statt. Natasha Hähni 13.11.2021, 05.00 Uhr

Um 20 Uhr am 26. November, findet in Muhen die Winter-Gmeind statt. Hannes Kirchhof / HUGC Uploader

An der Sommer-Gmeind 2019 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit über 156000 Franken «für die Gestaltungsplanung im Bereich des Dorfzentrums». Nun sollen sie dafür noch einmal Geld sprechen: Weil die Teilbereiche «Waldeck» und «Tannacker» zusätzlich Aufwand verursachen, beantragt der Gemeinderat an der kommenden Wintergemeindeversammlung zusätzlich 90000 Franken, um in die Planung zu investieren.