Altersheim Muhen erhält neuen Präsidenten und neue Heimleitung

Muhen Frischer Wind im Altersheim Muhen: Altersheim Muhen erhält neuen Vereinspräsidenten und neue Heimleitung Nach über 30 Jahren reichen Präsident und Heimleiter des Altersheims den Stab an eine neue Generation weiter.

Natasha Hähni 21.10.2021, 05.00 Uhr

Raphael Borer wird der Nachfolger von Altersheim-Präsident Hannes Rösch. Natasha Hähni

Es gibt wenige Institutionen, die so hart von der Pandemie getroffen wurden, wie Altersheime. Aus Angst vor Einsamkeit und Ansteckung blieben auch dieses Jahr in vielen Heimen Betten frei. So auch im Altersheim Muhen-Hirschthal-Holziken.