Die Papeterie und Foto Dietiker geht an die 2. Generation

Muhen «Es ist kein Stein auf dem anderen geblieben»: Muhens Papeterie geht an die 2. Generation Nach fast 40 Jahren übergibt Hanspeter Dietiker sein Geschäft an Sohn Christian. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Bei der Übergabe der Papeterie Dietiker an die 2. Generation.

Links: Christian Dietiker (Sohn), rechts: Hanspeter Dietiker (Vater). NatashaHehli / EWYS

Schreibwaren, Hochzeitsfotografie, Flyer, Porträts – die Liste der Dienstleistungen der Papeterie Foto Dietiker ist lange. Ein Erfolgsrezept, wenn man den Gründer Hanspeter Dietiker fragt: «Wir stehen auf ganz vielen Stelzen. Wenn mal eine wegbricht, dann suchen wir nach etwas Neuem, aber es bringt uns nicht um.» Immerhin 37 Jahre ist Dietiker mit dieser Strategie in der einstigen Denner-Filiale erfolgreich. Anders erging es vielen Foto- und Papeteriegeschäften der Region. «Das Tal hinauf und hinab sind unsere Kameraden verschwunden», sagt Dietiker. Kein Wunder in der Papeterie- und Fotobranche hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert. Vor allem in der Fotografie sei «kein Stein auf dem anderen geblieben», so Dietiker.

«Fotos sind für Fotoalben gedacht»

So seien früher Fotoalben sehr beliebt gewesen. Zwei Mitarbeitende hätten zu Glanzzeiten nur Bilder eingeklebt. Auch die Filmentwicklung analoger Fotos sei in den ersten Jahren Alltag gewesen: «Das war ein fixer Betrag, den wir jeden Monat auf sicher hatten», erinnert sich der heute 68-Jährige. Anfangs 2000er Jahre machte ihm die Digitalisierung im Eiltempo einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem findet er, dass Fotos eigentlich für Alben bestimmt sind. Auf diese Weise könne man die Bilder auch mal seinen Kindern und Enkelkindern zeigen. «Dafür sind Fotos ja eigentlich auch da.»

Hanspeter Dietiker 1995. Erstmals fotografierte er als er 16 Jahre alt war mit der Kamera seiner Schwester. «Diese Kamera war ein wunderbares Teil.» zvg

Nicht ganz so traurig über das Verschwinden analoger Fotografie ist sein Sohn Christian Dietiker. «Die Rollen abzuschlecken und das ständige Wechseln der Rollen, das werde ich definitiv nicht vermissen», sagt der 36-Jährige. Die Leidenschaft für die Fotografie teilt er aber mit seinem Vater. «Schon als ich ein Kind war musste ich oft als Fotosujet herhalten», erinnert sich der gelernte Detailhandelsfachmann lachend. Als ihn die Arbeit in einem Sportwarenladen nicht mehr erfüllte, stiess er vor sieben Jahren zu seinem Vater ins Geschäft.

Eine Übergabe mit Bedenken

Jetzt hat Christian mit der Gründung einer AG, rückwirkend das Geschäft seines Vaters übernommen. «Ich habe es jetzt lange genug gemacht», so der Senior. Ganz weg vom Fenster ist er deswegen aber nicht. Vor allem bei Hochzeitsreportagen gehen die Fotografen immer noch zu zweit. Dabei habe sich die Rollenverteilung aber grundlegend geändert: «Früher war ich an Hochzeiten der Assistent meines Vaters, heute ist er meiner», so das Einzelkind.

Den eigenen Sohn als Nachfolger zu haben, das sei nicht selbstverständlich: «Andere haben zwei Kinder oder mehr und finden keine Nachfolge», sagt Dietiker Senior. Ganz ohne Bedenken gebe er sein Geschäft aber nicht weiter. Schliesslich sei die Gefahr, dass es seinem Sohn einmal ergeht wie seinen Konkurrenten allgegenwärtig. «Die Gefahr besteht schon seit 20 Jahren.»

Viele kamen schon als Kinder in den Laden

Mit viel Erfindergeist und Nähe zu den Kundinnen und Kunden hat man dieser Gefahr in den letzten Jahren gekonnt ausweichen können. Als zum Beispiel keine Kameras mehr verkauft wurden, boten die Dietikers Fotokurse an. Während der Lockdowns war vor allem die Digitalisierung von alten Dias und sonstigen Fotos der Rennner. «Die Leute hatten plötzlich Zeit für solche Dinge», so Christian. Als neuer Inhaber führte er zudem den Onlineshop wieder ein. «Den braucht man heutzutage einfach», sagt er. Sein Vater habe vor 10 Jahren schon mal einen lanciert. «Damals waren wir einfach noch zu früh dran», sagt Hanspeter. Heute seien rund 60 Prozent der Einnahmen aus der Papeterie und 40 Prozent von Fotografie-Aufträgen.

Dabei seien gerade Hochzeiten immer wieder gute Türöffner. «Es kam schon oft vor, dass jemand, dessen Hochzeit wir fotografieren durften, ein paar Jahre später Kinderbilder bei uns macht», sagt Christian. Solche langjährigen Beziehungen würden ihn besonders freuen. «Auch wenn Menschen zu uns kommen und erzählen, wie sie als Kinder immer gerne in den Laden gekommen sind», ergänzt Hanspeter. Darauf entgegnet sein Sohn lachend: «Die kamen doch nur wegen der Gummibärchen.»

Christian Dietiker (links) mit Vater Hanspeter Dietiker. Valentin Hehli

