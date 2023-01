Muhen: Gemeinderatswahlen im April

Muhen Ersatzwahl für den Gemeinderat: Greift die SP Muhen nach dem freiwerdenden Sitz? Ende April wird im Gemeinderat Muhen ein Sitz neu besetzt. Ob es eine Kampfwahl gibt, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Florian Wicki 30.01.2023, 05.00 Uhr

In Muhen (Gemeindehaus im Bild) stehen im April Gemeinderatswahlen an. Britta Gut

Sie hat keinen einfachen Stand, die sozialdemokratische Ortspartei in Muhen. Nicht nur, weil das Dorf schon vor 15 Jahren in der Region als SVP-Hochburg bekannt war, wo die Bevölkerung deutlich rechter wählt und abstimmt als der kantonale Schnitt. Die SP Muhen leidet auch an Mitgliederschwund, so wie viele Ortsparteien.

Das zeigt sich auch daran, dass die SP seit 2018 gar nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist. Vorher stellte sie ab 2010 mit Cornelia Wüthrich die erste Frau Gemeindeammann von Muhen, bis sich die SVP mit dem amtierenden Ammann Andreas Urech 2013 entschied, den Sitz zurückzuerobern. Wüthrich verzichtete auf eine Kampfwahl, blieb danach noch eine Legislatur im Gemeinderat, bis Ende 2018. Um einige Dossiers abzuschliessen, erklärte sie später, beispielsweise in Sachen Schulhaus- und Ortsplanung. Mangels Kandidaten entschloss sich die SP, bei den letzten Wahlen den Grünen Hans Peter Brunner zu unterstützen.

Partei kann niemanden stellen

Dieter Studer, Präsident der SP Muhen. Flurina Dünki

Nun wäre eine Gelegenheit, einen Sitz zurückzuerobern: SVP-Gemeinderat Patrik Brugger hat zwischen den Jahren seine vorzeitige Demission verkündet, dies aus «privaten Gründen». Am 30. April ist Wahltag, die Anmeldefrist für Kandidatinnen und Kandidaten läuft noch bis am 17. März. Die Sozialdemokraten liebäugeln mit diesem Sitz, wie der Präsident der SP-Ortspartei, Dieter Studer, auf Anfrage erklärt: «Wir sind an diesen Tagen auf der Suche nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten.»

Die Suche habe sich bisher als schwierig erwiesen, führt er aus, insbesondere in den eigenen Reihen: «Alle unsere Mitglieder, die Interesse hätten, befinden sich derzeit entweder im Studium oder in einer Weiterbildung, beides nicht mit einem zeitintensiven Amt wie dem Gemeinderat vereinbar.»

Ortspartei kann sich auch nur eine Unterstützung vorstellen

Hinzu kommt erschwerend, dass der Ortspartei der SP in Muhen gerade einmal 16 Personen angehören. Auch da sei noch Luft nach oben, räumt Studer ein: «Unser Potenzial ist in Muhen, auch wenn wir kein klassisches SP-Dorf sind, noch lange nicht ausgeschöpft.» Gerade Gemeinderatswahlen seien eine gute Möglichkeit, weitere Mitglieder zu gewinnen. Auch das gestalte sich aber schwierig: «In Muhen sind gefühlt 50 Prozent der Bevölkerung politisch nicht wirklich Muhen-orientiert.» Gerade dort stecke aber durchaus sozialdemokratisches Gedankengut, man müsse es eben nur aktivieren können.

Die potenzielle Kandidatin, der potenzielle Kandidat, müsse daher nicht einmal unbedingt SP-Mitglied sein, so Studer: «Für uns wäre es auch vorstellbar, eine geeignete Person zu portieren, also zu unterstützen.» Er betont, dass es in der Lokalpolitik sowieso in erster Linie ums Dorf und nicht ums Parteibüchlein gehen sollte: «Daher können wir uns auch mit Kandidatinnen oder Kandidaten anderer Parteien anfreunden, auch wenn es bei einigen vielleicht ein bisschen länger dauern könnte als bei anderen.»