Muhen Bauprojekt des Kantons: Die Suhre soll ein 1,5-Millionen-Franken-Lifting erhalten Der Kanton will die Suhre im nördlichen Teil von Muhen neu gestalten und aufwerten. Die Revitalisierung kostet rund 1,5 Millionen Franken. Überbleibsel des einstigen Kleinwasserkraftwerks werden dabei entfernt. Florian Wicki 28.01.2022, 05.00 Uhr

Als Teil eines Bauprojekts soll das alte Stauwehr nahe der Autobahnbrücke in Muhen rückgebaut werden. Florian Wicki

Die Suhre ist mit ihren rund 34 Kilometern ein wichtiger Fluss für den Kanton und insbesondere für die Regionen, die sie durchläuft. Derzeit weist sie an bestimmten Stellen aber grosse ökologische Defizite auf, wie zum Beispiel auf den rund 510 Metern im Norden von Muhen, genauer zwischen der Brücke Fabrikstrasse und der Autobahnbrücke in Richtung Oberentfelden.

Diesen Teil will der Kanton ab 2023 umbauen, wie aus einem Bauprojekt hervorgeht, das ab kommendem Montag und bis Anfang März beim Kanton und bei der Gemeinde Muhen öffentlich aufliegt. Konkret geht es um die Entfernung der Restbestandteile des Kleinwasserkraftwerks, das in diesem Abschnitt bis zur Jahrtausendwende betrieben wurde, um Revitalisierung und um die Wiederherstellung der sogenannten Längsvernetzung. Letztere wird insbesondere durch das Wehr mit betonierten Bauteilen kurz vor der Autobahnunterführung stark beeinträchtigt, sei dieses doch naturfremd und stelle ein unüberwindbares künstliches Wanderhindernis für die im Fluss vorhandenen Lebewesen dar.

Lebensräume für Fuchs und Hase schaffen

Rund 1,5 Millionen Franken soll das Projekt nach Rechnung des Kantons kosten, zuzüglich Kosten für Landerwerb und Projektierung. Dafür hat die Abteilung Landschaft und Gewässer des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt so einiges geplant: Neben dem Rückbau des oben erwähnten Wehrs soll auch die Sohle des Flusses an einigen Stellen angepasst werden, damit das Gewässer flacher wird. Der Kanal, der bisher zum Kraftwerk geführt hat, soll zum Kleintierdurchlass umgestaltet werden.

Weiter wird die Laufrichtung des Flusses leicht angepasst, damit sich das Gerinne so weit wie möglich an die Pendellänge der historischen Suhre annähert, wie es im Bericht heisst. Die Seiten der Suhre sollen mit Stein- und Holzbuhnen, Kiesbänken und Wurzelstöcken strukturiert werden, um geeignete Lebensräume für die vielfältige Tierwelt zu schaffen, die aus Reptilien, Fischen, Amphibien und verschiedenen Säugetieren wie beispielsweise Igel, Rehe, Feldhasen oder Füchsen besteht.

Neue Fussgängerbrücke und ein Zugang zum Fluss geplant

Doch auch für die Bevölkerung soll einiges getan werden: So wird laut Plan der Buchsweg ersetzt, der bisher kurz vor der Autobahnbrücke zur Suhre geführt hat. An seine Stelle kommt ein neuer Trampelpfad, der am rechten Ufer bis zu einer ebenfalls neuen Fuss- und Velobrücke führt. In diesem Gebiet ist ausserdem ein neuer Zugang zur Suhre aus Natursteinstufen geplant, dazu einfache Sitzgelegenheiten, damit die Suhre wieder zugänglicher und erlebbarer wird. Gleichzeitig mit dem Bauprojekt sollen – wenn die Bagger schon auffahren – eine neue Gas- und eine neue Abwasserleitung verlegt werden. Da der Gewässerraum möglichst von Bauten und Anlagen frei zu halten ist, damit die Suhre sich auch entwickeln kann, werden diese an den Rand umverlegt.

Die Bauarbeiten sollen – sofern keine Einwendungen aus der Bevölkerung eintreffen – im Frühjahr 2023 beginnen. Die Arbeiten am Gewässer selber können nach Ende der Fisch-Schonzeit, also ab Mitte Mai, starten. Im Winter 2023/2024 sollte das Projekt abgeschlossen werden.