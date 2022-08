Moosleerau Die erste Gemeinde im Suhrental, in der Natur Stadt-findet Am Freitag steigt Moosleerau mit dem Startevent ins kantonale Projekt ein, das Gartenbesitzern, Firmen und Gemeinden eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen näherbringt. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 10.08.2022, 20.32 Uhr

Ammann Francisco Baños auf einem naturgerecht gestalteten Flecken anlässlich «Natur findet Stadt». Flurina Sirenio

Es sieht nach ein paar hingeworfenen Steinen aus, zwischen denen Unkraut herauswächst. Tatsächlich steckt in den paar Quadratmetern neben dem Moosleerber Schulhaus Natur Pur – und ein Haufen Arbeit. Ammann Francisco Baños hat mit seiner Frau und mit Hilfe eines lokalen Bauunternehmens eine sogenannte Ruderalfläche mit heimischen Pflanzen erstellt. Das war vor drei Monaten. Inzwischen spriesst das Grün fleissig und das neu gemachte Plätzchen ist bereit für seinen ersten Auftritt: Dem Kick-off-Event zu «Natur findet Stadt, auch in Moosleerau» diesen Freitag.

Mit dem Projekt, bei dem in der Region etwa Rothrist und Zofingen teilnehmen, möchte der Kanton seit 2017 mehr Natur in die Gärten, Firmenareale und öffentlichen Plätze bringen. Trotz oder gerade wegen dem verdichteten Bauen sollen die Grünflächen möglichst naturnah gestaltet werden. Eben nicht mit Steinschotter, wie er bis vor Kurzem neben dem Moosleerber Schulhaus gelegen hat, sondern mit einem Boden, aus dem Pflanzen wachsen. Heimische, die möglichst ohne zusätzliche Bewässerung auskommen, sollten es sein. Knallig grün wird die empfohlene Fläche nicht immer daherkommen, dafür wird sich die Erde und auch was auf ihr kreucht und fleucht umso gesünder fühlen.

Der Profi nimmt den Garten unter die Lupe

Am Freitagabend um 18.15 Uhr werden Kantons- und Gemeindevertreter den Moosleerberinnen und -leerbern (es können nur Leute aus dem Dorf teilnehmen) erklären, wie die Natur die Stadt finden kann und wie jeder dazu beiträgt. Es ist die erste Gemeinde im Suhrental, die am Projekt teilnimmt. «Das viele Grün im und ums Dorf darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch viel über naturnahe Gestaltung von Gärten und Balkonen lernen können», sagt Francisco Baños. Einwohner und Firmen, die mitmachen wollen, können sich beim Startanlass ein gutes Bild machen. Sind sie interessiert, melden sie sich via naturfindetstadt.ch auf der Projektseite für Moosleerau und erhalten daraufhin eine einstündige Beratung eines Naturgarten-Fachmanns. Dieser wird darauf achten, dass dem Besitzer nicht viele Kosten und Mühen entstehen.

«Für gewöhnlich kommen Naturschutzvereine auf den Gemeinderat zu. Weil wir in Moosleerau keinen haben, wollte ich das Projekt ins Dorf holen», sagt der Ammann und schmunzelt. Es geht ihm um mehr, als mehr Natur ins Dorf zu holen: «Wir erhalten damit die Gelegenheit, den Austausch untereinander nebst Turn- und Konzertabenden in einer anderen Weise zu fördern.» Dies könne auch eine Möglichkeit sein, ein aktiveres und attraktives Dorf zu werden.

Sobald ein Projektteilnehmer in seinem Garten die Früchte seiner Arbeit entdeckt, wird es Zeit, Familie und Bekannte über den Erfolg zu unterrichten. Es wird vorgeschlagen, einen Garten-Apéro zu veranstalten und zu erzählen, was gemacht wurde und warum. So wird die Idee verbreitet. Auch der Gemeinderat wird weiterhin aktiv sein. So würden sich weitere Flächen in Schulhausnähe zur naturnahen Gestaltung eignen. Oder die Umgebung der Bushäuschen, die jetzt noch aus Fettwiese bestehe. Nächsten Sommer kann man somit vielleicht schon Wiesenblumen bestaunen, während man auf den Bus nach Schöftland wartet.

Der Start für Natur findet Stadt, an dem alle Einwohner von Moosleerau teilnehmen können, findet am Freitag um 18.15 Uhr beim Schulhaus statt.

