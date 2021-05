Moosleerau Der Entscheid über den Forst fällt im Wald Die Ortsbürger treffen sich in der Waldhütte, um über den Gang zum neuen Forstbetrieb Suhrental Ruedertal zu befinden. Die Einwohnergmeind tagt erst später. Lilly-Ann Brugger (ZT) 31.05.2021, 05.00 Uhr

Die Ortsbürger von Moosleerau halten die Gmeind im Wald ab. Britta Gut

Moosleerau ist eine der neun Gemeinden, die sich zum neuen Forstbetrieb Suhrental Ruedertal zusammenschliessen wollen. Damit genügend Zeit bleibt, dieses Traktandum sowie die geplante Attraktivitätssteigerung der Ortsbürgergemeinde zu diskutieren, tagen für einmal die Ortsbürger und die Einwohner an unterschiedlichen Tagen. Bereits am 3. Juni, kommen die Ortsbürger im Waldhaus Moosleerau zusammen, die Einwohnergmeind ist am 10. Juni.