Hirschthal Für eine Million Franken: Morgenthaler Gemüse modernisiert Lagerhalle Der Hirschthaler Gemüseproduzent baut die Halle im Ruedertal aus und damit auch Kühllager und Rüstraum. Die Infrastruktur entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Flurina Dünki 24.02.2021, 05.00 Uhr

Morgenthaler Gemüse mit Hauptsitz Hirschthal baut um in seinen Gewächshäusern in Schmiedrued. Unter anderem kommen die Folientunnels weg. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung

Jeder, der ab und zu samstags über den Aarauer Gemüsemarkt schlendert, kennt sie. Die beiden Stände von Morgenthaler Gemüse. Einen mit Produkten des Betriebs von Daniel Morgenthaler (Label Suisse Garantie), der andere von der «Bio-Gemüsekulturen» mit Bio-Knospe-Zertifikat, die 2017 von Bruder Philipp Morgenthaler ins Leben gerufen wurde.

Andrea Muntwyler-Morgenthaler am Rüeblimärt 2015.

Stefanie Suter

Der Familienbetrieb beliefert ausserdem andere Gemüseläden und den Grosshandel. Kaum zu denken, dass Grossvater Werner Morgenthaler ein Bauernsohn ohne eigenen Hof war und in den 70er-Jahren einen kaufen musste. Auf den 70 Aren Land begannen 1978 dessen Sohn und Schwiegertochter Gemüse und Blumen zu produzieren. Seither ist der Betrieb stets gewachsen.

Modernisierung der Lagerhalle

Im Betriebshauptsitz in Hirschthal führen sie einen Hofladen mit Produkten aus beiden Linien. Am zweiten Standort in der Schmiedrueder Hochrüti wird auch Gemüse angebaut, teilweise unter Folientunnels. Zudem befindet sich dort seit 2011 die Lagerhalle mit Kühllagern und ein Rüstraum. Das Grundstück liegt in der Landwirtschaftszone und ist an drei Seiten von Wald umgeben.

Diese Anlage soll nun für eine Million Franken eine Modernisierung erfahren, wie ein Baugesuch zeigt, das derzeit aufliegt. Die Infrastruktur genügt nicht mehr, auch wegen der gewachsenen Produktion sowie der gestiegenen Vorschriften für Bioprodukte. Der Schweizer Gemüsemarkt ist ein anspruchsvolles Geschäft. Die Vorschriften betreffend Qualität sind hoch und dazu gehören auch Sauberkeit, Hygieneschulung, Kühltemperaturen, Lampenfassungen und Zutrittsregelung.

Neue Verladerampe und ein Erschliessungsweg

Die bereits bestehende Halle soll vergrössert, die Kühllager und der Rüstraum erweitert werden. Die Kühlräume sind zu klein geworden für die heutigen Verhältnisse. Die Geräte im Bereich Waschen/Rüsten/Packen wie etwa Bündelmaschinen für Zwiebeln, Wasch- und Sortiermaschinen oder Schalenpackmaschinen sind nicht alle fest installiert. Das soll nun nachgeholt werden.

Der Hauptsitz von Morgehthaler Gemüse in Hirschthal, unweit des "Pfiffner-Kreisels". Flurina Dünki

Weiter soll eine Verladerampe gebaut werden und ein Vordach, um die Gemüsekisten vor der Witterung zu schützen. Die Folientunnels werden teilweise rückgebaut. Auch neue Büros sind geplant. Im Weiteren soll eine neue Erschliessungsstrasse entstehen. Diese soll auf der Westseite des Betriebs entlangführen, wo jetzt ein Waldweg mit Lehmboden ist. In Hirschthal sind ebenfalls Neuerungen geplant, wie die Bauunterlagen zeigen. Etwa ein professioneller Hofladen anstelle des Provisoriums. Ein Baugesuch existiert noch nicht.