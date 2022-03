Säulirennen an Gewerbemesse: über 30 Aussteller schon zugesagt

Mittleres Wynental Säulirennen an der Gewerbemesse: «Das wird ein Spektakel» Vom 2.-4. September findet in der Tennishalle Teufenthal die 15. Gewerbemesse von Gewerbe Kulm statt. Natasha Hähni 31.03.2022, 05.00 Uhr

Die letzte Ausstellung war die «W14», welche vom 6. bis 8. Oktober 2017 in Unterkulm in einem grossen Zelt, sowie in der Turnhalle statt fand. Zvg / Aargauer Zeitung

«Die Gewerbeausstellung wurde bereits zweimal verschoben, nun sind wir positiv gestimmt, dass es dieses Mal klappt», sagt der OK-Präsident der Regionalmesse von Gewerbe Kulm, André Dennler. Vom 2. bis zum 4. September soll die 15. Gewerbemesse des Mittleren Wynentals stattfinden. «Mit der Tennishalle in Teufenthal wurde eine Lokalität gefunden, die eine innovative Standeinteilung ermöglicht», heisst es auf der Website zur Messe.

Im neuen Eventlokal haben Dennler zufolge 46 Stände im Innen- und im Aussenbereich 10 bis 15 Ausstellende Platz. «Bisher haben sich 31 Ausstellende angemeldet», sagt er. Neben den Ausstellungen wird es am Freitag und am Samstag ein «kleines Rahmenprogramm» geben, so der OK-Präsident. Der Sonntag stehe dann ganz im Zeichen der Familie. Diverse Attraktionen, wie eine Hüpfburg oder ein Glücksrad werden in der Teufenthaler Tennishalle angeboten. Zudem gibt es eine Food-Meile sowie Barbetrieb.

Ein Highlight im Programm der Gewerbemesse: Das Säulirennen. «Hoffentlich können wir das möglichst bald fixieren», führt Dennler aus. Er ergänzt voller Vorfreude: «Was kann man von einem Säulirennen erwarten: Spektakel pur, Wetten abschliessen, süsse Tiere anschauen.» (nah)