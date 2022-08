Spitex Menziken-Burg feiert 20-Jahr-Jubiläum

Menziken/Burg Spitex feiert 20-Jahr-Jubiläum – vor wenigen Jahren stand ihre Existenz wegen tiefroter Zahlen noch auf der Kippe Seit drei Jahren ist Taimy Luis Geschäftsleiterin der Spitex Menziken-Burg. Dank ihrem Fachwissen steht der Verein heute auf einem stabilen Fundament, wie sie sagt – und feiert Jubiläum. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsleiterin Taimy Luis (links) und Jeannette Felder, Leiterin Administration, sind stolz, dass die Spitex Menziken-Burg jetzt auf solidem Fundament steht. Pascal Bruhin

Wer hätte gedacht, dass die Spitex Menziken-Burg ihr 20-Jahr-Jubiläum noch feiern würde? Denn: Vor ein paar Jahren stand es gar nicht gut um die Non-Profit-Organisation. «Die Kündigung der Leistungsvereinbarung seitens der Gemeinden lag bereits auf dem Tisch», erinnert sich Taimy Luis. Als die gebürtige Kubanerin 2019 die Geschäftsleitung übernahm, musste es schnell gehen. Handeln war angesagt.

Das Defizit der Spitex war damals riesig. 54 Franken betrug der Beitrag pro Kopf, den die Gemeinden als Trägerschaft berappen mussten, um das Minus der Pflegeorganisation zu decken. «Heute beträgt der Gemeindebeitrag noch 30 Franken pro Kopf», hält Luis nicht ohne Stolz fest. Innerhalb von drei Jahren ist es ihr gelungen, die Kosten fast zu halbieren, und so die Gemeinden wieder hinter sich zu wissen.

95 Prozent aller Abläufe und Prozesse hat sie überarbeitet

Gelungen sei ihr das hauptsächlich mit Kostenoptimierung. «Wenn wir Können und Wissen intern haben, müssen wir es ja nicht teuer extern einkaufen», hält die ausgebildete Intensivpflegeschwester fest. Etwa bei der Ausbildung der Lernenden wurde die kostenintensive Zusammenarbeit mit der OdA Gesundheit und Soziales Aargau gekündigt. Oder auch bei der palliativen Pflege, die die Spitex nun selbst anbietet, statt die Leistungen von der Spitex Lenzburg zu beziehen.

Weiter setze Luis auf das Konzept, alle Mitarbeitenden kompetenzgerecht einzusetzen. «Dass eine diplomierte Pflegefachfrau auch Haushaltsarbeiten bei den Klienten erledigt, macht etwa aus ökonomischer Sicht keinen Sinn», sagt sie. Mit all diesen Instrumenten sei es ihr in kurzer Zeit gelungen, Kosten zu sparen. Und das, ohne dabei Mitarbeitende entlassen zu müssen, wie sie betont.

In jedem Wort von Luis spürt man die Leidenschaft, mit der sie ihren Beruf ausübt. Zuvor war die 49-Jährige 13 Jahre lang in Pflege- und Altersheimen der Stadt Zürich tätig. Ein Schicksalsschlag führte sie nach Menziken. Und es musste wohl so sein: «Ich habe hier gefunden, was ich immer gesucht habe», sagt sie strahlend: «Menschlichkeit.» Und die Spitex hat mit der Zürcherin eine scheinbar perfekte Führungsperson gefunden.

Für Jeannette Felder (links) ist Taimy Luis mittlerweile die vierte Chefin. Sie ist von Anfang an, also seit 20 Jahren, für die Spitex Menziken-Burg tätig. Pascal Bruhin

Angefangen hat alles in einer Zweizimmerwohnung im Gütschhof

Für Jeannette Felder, Leiterin Administration, ist Taimy Luis nunmehr die vierte Vorgesetzte. Sie ist von Beginn an mit dabei und hat die Geschichte des Vereins, der im Dezember 2001 im Spital Menziken als Fusion der Gemeindekrankenpflege und der Haushaltshilfe des Frauenvereins offiziell gegründet wurde, hautnah miterlebt. Felder blickt auf die Startzeit zurück: «Angefangen haben wir in einer Zweizimmerwohnung an der Gütschstrasse.» Schnell ging es von der Kleinstwohnung in eine grössere, ebenfalls im Gütschhof.

2018 übersiedelte die Spitex in die Villa Herzog im Dorfteil Schwarzenbach, nachdem das Altersheim Falkenstein der Asana-Gruppe, die bis dahin eine Tagespflegestätte im altehrwürdigen Prachtbau betrieben hatte, diese gleich gegenüber in ihren Neubau integrierte. Mittlerweile beschäftigt der Verein 24 Angestellte, davon drei in Vollzeit sowie drei Lernende. Insgesamt nahmen im letzten Jahr 266 Bewohnende der beiden Trägergemeinden die Hilfe des Vereins in Anspruch.

Spitex hat zum Jubiläum erstes Mal externes Audit bestanden

Der malerische Garten der Villa Herzog lädt zum Verweilen ein. Für Jeannette Felder (links) und Taimy Luis der perfekte Ausgleich zum oft stressigen Job in der Spitex. Pascal Bruhin

Diesen Mai wurde die Spitex Menziken-Burg nun auch einer externen Überprüfung in sämtlichen Anforderungsbereichen unterzogen und hat diese in allen Punkten erfolgreich bestanden. «Wir können stolz sein, dass die Spitex endlich auf festem Boden steht», so Taimy Luis. Und diesen Erfolg – und natürlich das 20-Jahr-Jubiläum – will das Team der Spitex auch mit allen Bewohnenden von Menziken und Burg zelebrieren.

Am Samstag, 3. September, zwischen 10 und 16 Uhr, wird in der Villa Herzog gefeiert. Um 10 Uhr wird das Fest mit einem Apéro und Grussbotschaften der Gemeinden eröffnet, musikalisch umrahmt durch die ChanSoNetten. Danach werden im traumhaft schönen Garten verschiedene Köstlichkeiten angeboten. Ab 12 Uhr werden ein Spielbus und Clownin Sabrina Gautschi für Spiel und Spass für die Kleinsten sorgen.

