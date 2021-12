Fusionspläne von Menziken und Burg gehen in die heisse Phase

Menziken/Burg Fusion geht in die heisse Phase: Im Februar stimmt die Bevölkerung über den Vertrag ab Die Schlussberichte zur Fusion von Menziken und Burg liegt auf dem Tisch. Im Februar hat das Volk das erste Wort. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Projektleiter Jean-Claude Kleiner (von links) Menzikens Gemeindeammann Erich Bruderer und Burgs Vizeammann Hans-Peter Steiner informierten über die Prüfung des Fusionsprojekts. Die vollständigen Dokumente finden Sie auf den Gemeindewebsiten. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

«Wenn alles nach Plan läuft, tritt die Fusion im Januar 2023 in Kraft», sagt Jean-Claude Kleiner, externer Projektberater der Fusionsprüfung von Menziken und Burg, am Dienstagmorgen bei der Präsentation der Schlussberichte (insgesamt knapp 100 Seiten). Jetzt geht es in die heisse Phase: Der Fusionsvertrag wird aktuell noch abschliessend angepasst. Im Februar gehts an die ausserordentlichen Gemeindeversammlungen. Dann können die Menziker und Burger ein erstes Mal über den Vertrag abstimmen.

«Das Risiko, dass das Projekt dort schon versandet, besteht natürlich», so Erich Bruderer, Gemeindeammann von Menziken. Man sei jedoch positiv gestimmt. Am 15. Mai wird an der Urne ein zweites Mal über die Fusion abgestimmt. «Das ist so vom Kanton vorgegeben», so Kleiner. «Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Bevölkerung zusätzlich zur Gmeind noch an die Urne gebeten wird, das mobilisiert viel mehr», ergänzt er.

Bei der letzten Informationsveranstaltung sind beispielsweise nur 50 Personen erschienen (die AZ berichtete). «Dafür haben viele Menschen die Aufzeichnung der Veranstaltung geschaut», ergänzt Medienverantwortliche Carmen Frei. Bei einer Annahme muss der Grosse Rat das Projekt noch ein letztes Mal absegnen, bevor die Fusion per 2023 in Kraft tritt.

Im Singsaal des Gemeindehauses Burg wurden die beidene Berichte vorgestellt. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Für den Rest der laufenden Amtsperiode würde der Gemeinderat sieben Mitglieder zählen, die fünf Bisherigen aus Menziken und zwei aus Burg. «Bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen werden dann nur noch fünf Amtsträger die neue Gemeinde vertreten», so Kleiner. Hans-Peter Steiner, Vizeammann von Burg, hofft dabei auf eine «angemessene Vertretung von Burger Gemeinderatsmitgliedern». Garantiert ist diese aber nicht.

Auf Augenhöhe trotz vieler Unterschiede

Gleichermassen vertreten waren die Gemeinden zumindest in den acht Arbeitsgruppen, die in den letzten Monate alle Aspekte der bevorstehenden Fusion geprüft haben. Die Erarbeitung des Berichts habe hervorragend geklappt, erzählt Kleiner. Auch, weil die weitaus grössere Gemeinde Menziken nie «die Muskeln Spielen liess.» Menziken hat rund 6000 Einwohnende, Burg knapp 1000.

«Zu hundert Prozent identisch sind wir nicht», sagt Bruderer schmunzelnd. «Wegen der seit Jahren angespannten Finanzlage ist vielen Bürgerinnen und Bürgern klar, dass sich etwas ändern muss», so Burgs Vize-Ammann Steiner. Bei einem Zusammenschluss der Gemeinden würde der Steuerfuss bei 118 Prozent bleiben (Steuerfuss Menziken heute). Für Burg bedeutet das eine Steuerfussreduktion von vier Prozent. Die Fusion hätte so Steuerausfälle in der Höhe von 64000 Franken zur Folge.

«Dieser Betrag kann allein mit dem Sparpotenzial aus der neuen, gemeinsamen Gemeindeverwaltung herausgeholt werden», so Bruderer. Laut Finanz-bericht sind das rund 80000 Franken. Gespart werden soll auch beim neuen Werkhof Menziken (Sparpotenzial von ca. 30000 Franken), den beide Gemeinden nutzen könnten.

Das Wappen der neuen Gemeinde würde das der Gemeinde Menziken werden. «Eine Hochzeit beider Wappen ist wegen Grundsätzen der Heraldik nicht möglich», das habe ein Experte abgeklärt, so Steiner. Ab 2030 soll zudem eine gemeinsame Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ausgearbeitet werden.

