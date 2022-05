Menziken «Waag»-Baugrube: «Die Situation ist für uns absolut unbefriedigend» Vor einem Jahr wurde das Gasthaus Waag abgerissen. Seither klafft eine Baugrube, und das an bester Lage mitten im Dorf. Die Gemeinde selbst ist machtlos, im Dorf kursieren die Gerüchte. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Baugrube mitten im Zentrum von Menziken. Katja Schlegel

Genau ein Jahr ist vergangen, seit der Bagger das knapp 200-jährige Gasthaus Waag dem Erdboden gleich gemacht hat. Doch statt eines neuen Wohnhauses mit Gewerbeflächen hat die Gemeinde Menziken ein Biotop bekommen. Eine mit Wasser gefüllte Baugrube, mitten im Dorf, an bester Lage zwischen Gemeindehaus und Altem Schulhaus.

Noch im Dezember hatte die Bauherrin angekündigt, die Arbeiten im Februar wieder aufzunehmen. «Wir haben diverse Unstimmigkeiten mit der Geologie», sagte der Geschäftsführer damals gegenüber der AZ. Die anhand eines fehlerhaften Berichts geplanten Tiefbauarbeiten hätten deshalb ausgesetzt werden müssen. Doch die Arbeiten wurden nicht wieder aufgenommen.

Über Wochen stand eine verkleidete Puppe an der Grube

In Menziken ist man sich nicht sicher, ob man ob dieser Geschichte lachen oder weinen soll. Während die einen darüber witzeln – während Wochen stand eine als Fischer verkleidete Schaufensterpuppe am Grubenrand –, ärgern sich andere über den Schandfleck. So auch die Gemeinde: «Die Situation ist für uns absolut unbefriedigend», sagt Gemeindeschreiber Michael Schätti. Doch der Gemeinderat kann nicht mehr tun, als der Bauherrin ins Gewissen zu reden. Eine rechtliche Handhabe hat er nicht. «Wir können nur immer wieder nachfragen, was wir auch tun.»

Bis vor einem Jahr stand hier, im Zentrum von Menziken, das Gasthaus Waag. Katja Schlegel

Ein Ärgernis, dabei hatte 2018 doch alles so gut angefangen: Das Projekt war durchdacht, mehrere renommierte Architekturbüros hatten ihre Entwürfe eingereicht. «Alle Beteiligten waren war sehr darauf bedacht, das Projekt optimal in das Ortsbild einzufügen», sagt Michael Schätti. Bewilligt wurde im Herbst 2019 schliesslich ein sechsstöckiges Gebäude mit 36 Wohnungen, einem Restaurant und gut 390 Quadratmetern Gewerbefläche. Der Baubeginn für das 16,5-Millionen-Projekt war im Frühling 2021 vorgesehen. Doch dann wurde das Ganze verkauft, an eine Immobilienfirma aus Dietlikon.

So sollte das Mehrfamilienhaus dereinst aussehen. Visualisierung

Im Dorf gehen verschiedene Gerüchte um, weshalb es nun nicht mehr vorwärts geht. Und vor allem wird immer wieder das Bedauern darüber laut, dass die Gemeinde die «Waag» 2011 nicht gekauft hat. Der hauchdünne Gemeindeversammlungsentscheid war nach einem Referendum an der Urne deutlich gekippt worden. Der damalige - und nicht unumstrittene - Eigentümer hatte den «Waag»-Verkauf an die Bedingung geknüpft, dass ihm die Gemeinde im Gegenzug zwei Parzellen verkauft. Später versandeten auch die Bemühungen des Eigentümers selbst, anstelle der «Waag» zwei mehrgeschossige Gebäude zu errichten.

Wie diese Geschichte ausgehen wird, ist offen. Die Bauherrin hat auch auf mehrere Anfragen der AZ nicht reagiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen