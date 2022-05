Diese Gebäude der ehemaligen «Herkules» in Menziken kommen weg

Menziken Von der Lastwagenfabrik zum Wohnquartier: Hochkamin und Gebäude der einstigen «Herkules AG» sollen der neuen Überbauung weichen Die Menziker Fabrikgebäude werden abgerissen, einzig das Satteldach-Gebäude soll bleiben. Auf dem Areal sollen 60 Wohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern entstehen. Natasha Hähni 03.05.2022, 05.00 Uhr

Der Hochkamin und fünf der sechs Gebäude auf dem Fabrikareal (rechts) werden bald abgerissen. Valentin Hehli / WYS

Etwas mehr als 170 Jahre ist es her, seit die «Herkules» in Betrieb genommen wurde. Erst als Tuchfärberei, dann als Tabaklaugensiederei samt Hochkamin und schliesslich – bis 1910 – als Lastwagenfabrik. Nun sind die Tage des Fabrikgeländes wohl definitiv gezählt: Seit dem 28. April liegt auf der Menziker Bauverwaltung das Baugesuch der Stalder Generalunternehmung aus Luzern zum Abriss von fünf Liegenschaften an der Herkulesstrasse 8 auf.