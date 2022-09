Freiwillige für Deutsch-Unterricht für Geflüchtete gesucht

Menziken Sie flüchteten aus ihrer Heimat – nun unterrichten sie Deutsch: «Wir wissen, wie es ist, nicht akzeptiert zu werden» Weil immer mehr Menschen das Deutschangebot von Impuls Zusammenleben in Anspruch nehmen, sucht der Verband AargauSüd freiwillige Lehrpersonen. Ein Lehrerdiplom ist dafür nicht notwendig. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 06.09.2022, 19.00 Uhr

Deutschförderung für Geflüchtete durch Freiwilligenarbeit ist gefragter denn je. Alex Spichale

Victoria Lazko schreibt das Wort «schliessen» an die Wandtafel. Eine weitere Person ruft «zwei S» nach vorne. Lazko dankt ihr und schreibt fertig. Die Schrift erinnert etwas an Schnürlischrift, wie sie einige noch aus dem Primarschulunterricht kennen. «Das kommt vom Kyrillisch», sagt Berat Guci, der den Deutschunterricht im Schulzimmer des Reformierten Kirchgemeindehauses Menziken an diesem Morgen leitet.

Lazko besucht den Unterricht erst zum dritten Mal. Vor rund sechs Monaten flüchtete sie aus der Ukraine in die Schweiz. Dank des Angebots von Impuls Zusammenleben AargauSüd in Zusammenarbeit mit Freiwilligen hat sie nun mehrmals pro Woche die Chance, ihr Deutsch zu verbessern. Das Projekt wurde in der Folge zur diesjährigen Ankunft vieler Geflüchteten aus der Ukraine ins Leben gerufen. Freiwillige unterrichten Menschen, die bis anhin noch keinen Bezug zur deutschen Sprache hatten. Auf den Arbeitsblättern sind beispielsweise Bilder von alltäglichen Gegenständen, die dann ihren Bezeichnungen zugeordnet werden müssen.

Gratis Schulzimmer dank der Kirche

Das Level in der Klasse ist sehr unterschiedlich, hält Osman Saldi, ebenfalls freiwilliger Deutschlehrer in Menziken, fest. Vor allem die Jüngeren hätten weniger Mühe mit der Sprache. «Wenn ich zu schnell spreche, haben einige der älteren Generation angefangen, ‹Tschutschu› zu rufen», so Saldic lachend. Sie würden damit eine Lokomotive imitieren.

«Die Räumlichkeiten wurden uns verdankenswerterweise kostenlos von der Kirche zur Verfügung gestellt», sagt Pascalle Wassink von der Koordinationsstelle der Freiwilligenarbeit im Asylbereich. Das gleiche Angebot habe das Freiwilligenprojekt auch in weiteren Ortschaften wie Teufenthal und Reinach erhalten.

Die beiden Freiwilligen Berat Guci (links) und Osman Saldic unterrichten im Reformierten Pfarrhaus Menziken Deutsch. Pascalle Wassink (Mitte) ist Koordinatorin von Freiwilligenarbeit im Asylbereich bei Impuls Zusammenleben aargauSüd. Alex Spichale / WYS Berat Guci diktiert einem Schüler Wörter. Alex Spichale / WYS Der Rest der Klasse hilft dem Schüler an der Tafel und notiert die Worte auf einem Arbeitsblatt. Alex Spichale / WYS Velo, Telefon, Sofa...der Deutschunterricht ist eine erste Anlaufstelle für Geflüchtete, die die Sprache lernen wollen. Alex Spichale / WYS Berat Guci verteilt neue Arbeitsblätter. Alex Spichale / WYS Victoria Lazko ist zum dritten Mal im Deutschunterricht. Alex Spichale / WYS

Seit ein paar Tagen sind neben ukrainischen Geflüchteten auch Leute aus anderen Nationen in der Klasse. Geändert hat sich dadurch nicht viel, wie Guci findet: «Am Ende des Tages kommen aber alle einfach hierhin, um Deutsch zu lernen.»

Ein Gedanke, den er und Saldic nur zu gut kennen. Beide sind als Kinder mit ihren Familien vor dem Bosnien-Krieg in die Schweiz geflüchtet. Saldic aus Bosnien und Guci aus dem Kosovo. «Als ich in die Schule kam, konnte ich mit niemandem sprechen. Einen grösseren Ansporn, Deutsch zu lernen, gibt es kaum», sagt Saldic lachend. Guci, der im aargauischen Lengnau aufgewachsen ist, erinnert sich: «Eine Lehrerin, Frau Müller, brachte uns Bücher vorbei, das half mir enorm.»

Die Lehrer kennen die Situation

Beide sprechen mittlerweile perfekt Deutsch. Der Gedanke, diese Sprache einmal zu unterrichten, ging ihnen jedoch nicht durch den Kopf. «Ich hatte schon lange den Drang, etwas zurückzugeben», sagt Saldic. Er meldete sich bei einer der sieben (eine achte ist im Aufbau) kantonalen Koordinationsstellen für Freiwilligenarbeit. Auf die «Lehrer»-Position aufmerksam gemacht, stellte sich ihm die Frage nach der geeigneten Ausbildung. Wassink erklärt: «Es braucht nicht zwingend einen Lehrerhintergrund, um Menschen die Sprache, den Alltag und Zugehörigkeit vermitteln zu können.»

Ihr Hintergrund gibt Berat Guci und Osman Saldic zudem einen Vorteil: «Es fällt uns einfach, andere Kulturen zu verstehen», so Guci. Das sei im Umgang mit solch diversen Gruppen enorm wichtig. Für Gruppenarbeiten bricht er gleichsprachige Gruppen beispielsweise oft auf. «Ein älteres Ehepaar hielt sich aus Nervosität am Anfang während des gesamten Unterrichts an der Hand», sagt er. Wie Wassink erklärt, deute dieses Verhalten auf traumatische Erlebnisse hin. «Geflüchtete, die durch den Krieg Verwandte oder Bekannte verloren oder zurückgelassen haben, möchten unbedingt zusammenbleiben.»

Wie Guci erzählt, seien die beiden mittlerweile richtig in die Gruppe integriert. «Dass die beiden bereit waren, sich an andere Plätze im Raum zu setzen, zeigt, wie die wertschätzende Unterstützung der Freiwilligen zum Wohlbefinden der Geflüchteten beiträgt», sagt Wassink lobend.

Die Motivation in der Gruppe habe eine Dame gar zu Tränen gerührt: «Die Klasse hat für sie geklatscht, als sie etwas richtig gemacht hat. Das hat sie sehr gefreut», so Saldic.

Zu wenige Freiwillige

Die aktuell bestehenden Angebote von Freiwilligen sind sehr gut besucht. Mit den heute 15 Anwesenden war das Schulzimmer bis auf einen Platz voll. Weitere Freiwillige sind deshalb sehr gefragt. Wie Guci erzählt, wird ihr Einsatz enorm geschätzt: «Osman und ich haben gerade letzte Woche handgeschriebene Dankesbriefe von Kursteilnehmenden erhalten – auf Deutsch.» Beide haben 100-Prozent-Stellen im Versicherungswesen.

Osman ergänzt: «Wir wissen, wie es ist, nicht akzeptiert zu werden. Unser Ziel ist, dass die Menschen in unserem Unterricht wissen, dass sie hier gut aufgehoben sind.» Der Drang in der Bevölkerung, zu helfen, ist Wassink zufolge deutlich zu spüren. «Die Leute sind wegen des Ukraine-Kriegs sensibilisiert.» Diese Bereitschaft für verschiedene Freiwilligenprojekte zu koordinieren, gehört zu den Hauptaufgaben der Koordinationsstelle von Impuls Zusammenleben.

In Menziken neigt sich der Deutschunterricht dem Ende zu. Guci verteilt Hausaufgaben. Statt die Arbeitsblätter ins Mäppli zu stecken, studieren die meisten die Aufgaben noch sorgfältig. Einige fangen mit dem Ausfüllen an. «Die Leute wollen zum Teil gar nicht mehr nach Hause», sagt Guci erfreut. Nach einigen Minuten machen sich die ersten dann doch auf den Weg. Die letzte Schülerin bedankt sich beim Rausgehen nochmals bei ihrem Lehrer und ruft fröhlich: «Tschuss!»

