Menziken «Wollten Wähler nicht über den Tisch ziehen»: Nach Kritik gibt Gemeinderat Leuzinger das Bildungsressort wieder ab Die Ressortverteilung war von allen Seiten kritisiert worden. Nun verzichtet Hans Heinrich Leuzinger auf das Bildungsressort. Der Gemeinderat hält die Kritik an seiner internen Kommunikation für «durchaus berechtigt». Nadja Rohner 27.04.2021, 16.30 Uhr

Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger gibt sein Amt schon wieder ab. zVg/Britta Gut

Was für eine Kehrtwende: Der Menziker Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger gibt das Bildungsressort wieder ab. Vorausgegangen war diesem Schritt massive Kritik aus dem Dorf, nachdem Anfang April die Nachricht publik wurde, wonach Leuzinger Bildungsvorstand werde.

Nach dem Ja zur Abschaffung der Schulpflege war der frühere Bildungs-Gemeinderat Anton Bättig zurückgetreten, da er den Mehraufwand zeitlich nicht stemmen konnte. Er hatte seinen Rücktritt im Oktober 2020 verkündet. Da die verbliebenen Gemeinderäte keine Anstalten machten, das Bildungsressort zu übernehmen, wurden als Ersatz für Bättig explizit Kandidaten mit Erfahrung in diesem Bereich aufgestellt.

Gewählt wurde im März 2021 Herbert Karli (FDP), ehemaliger Schulpfleger. Doch bei der gemeinderatsinternen Ressortverteilung schnappte sich plötzlich Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger (SVP) unter Berufung auf das Anciennitätsprinzip das Bildungsressort.

Gemeinderat wurde aufgefordert, den Entscheid rückgängig zu machen

Die Konsternation war gross, intern wie extern. Das äusserte sich unter anderem in Leserbriefen. Im «Wynentaler Blatt» schrieb der ehemalige Menziker Lehrer und Autor Karl Gautschi von einem «peinlichen Eklat» und forderte, dass der Gemeinderat «die Angelegenheit still und leise in Ordnung bringt».

Gemeinderat wollte Wähler «nicht über den Tisch ziehen»

Das hat dieser nun getan: In einer Medienmitteilung schreibt das Gremium, Hans Heinrich Leuzinger habe «sich dazu entschieden, das Ressort Bildung abzugeben». Der Rat halte fest, dass er zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt habe, «die Wählerinnen und Wähler in irgendeiner Form über den Tisch zu ziehen». Das war dem Gemeinderat verschiedentlich vorgeworfen worden.

In der Mitteilung steht weiter, das sich Hans Heinrich Leuzinger ab Herbst 2020 als Leiter der Arbeitsgruppe für den Umsetzungsprozess der kommunalen Führungsstrukturen der Schule «in die Thematik eingearbeitet» habe. Der Wunsch nach einem Wechsel hat also offenbar zum Zeitpunkt von Bättigs Rücktritt noch nicht bestanden ‒ Bättig hatte erst kürzlich zur AZ gesagt, er habe vor seinem Rücktritt intern um einen Wechsel gefragt, Leuzinger habe sich aber nicht vorstellen können, das Bildungsressort zu übernehmen. Leuzinger sagte hingegen zur AZ, er habe etwas Zeit gebraucht, um sich nach Aufkommen des Interesses für das Ressort zu entscheiden.

Unter dem Strich findet die Menziker Regierung nun:

«Im Nachhinein ist die Kritik an der internen Kommunikation des Gemeinderats durchaus berechtigt.»

Herbert Karli kann sich freuen: Er erhält jetzt das Bildungsressort. Von Anton Bättigs früheren Ressorts sind ausserdem «Kultur und Freizeit» und «Jugendschutz (Jugendarbeit)» bei ihm. Von Hans Heinrich Leuzinger übernimmt Karli ausserdem die Ressorts «Arten- und Landschaftsschutz», «Friedhof und Bestattung» und «Produktionsverbesserung Pflanzen». Bei Leuzinger verbleiben die «Feuerwehr», der «Sport» (von Anton Bättig übernommen) und die «Abfallwirtschaft».

Der Gemeinderat schreibt in seiner Mitteilung, er hoffe, dass in Menziken wieder etwas Ruhe einkehre und alle Beteiligten den Blick nach vorne auf die kommenden Aufgaben richten könnten. «Denn eines ist klar: Das Wohl und die Interessen der Gemeinde Menziken standen und stehen immer an erster Stelle!»