Menziken Kurz vor den Feiertagen: Einbruch ins Menziker Gemeindehaus In der Nacht auf Freitag sind unbekannte Täter ins Gemeindehaus von Menziken eingestiegen. Die Spurensicherung der Kantonspolizei ist noch am Werk, der Sachschaden scheint immens. Florian Wicki 23.12.2022, 11.00 Uhr

Bilder aus dem Zentrum von Menziken mit dem Gemeindehaus, Gemeindehaussaal, Elektrotankstelle, Waag und Kastanienbaum Bild: Katja Schlegel

Ein Tag vor Heiligabend gibt es für die Gemeinde Menziken ein schlimmes Erwachen: Unbekannte Täter sind in der Nacht auf den heutigen Freitag ins Gemeindehaus eingebrochen.

Innerhalb der Verwaltung seien diverse Türen und Schlösser aufgebrochen worden, verkündet die Gemeindekanzlei in einer Mitteilung: «Eine allfällige Deliktsumme ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.» Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung seien bestürzt über die Ereignisse unmittelbar vor den Festtagen – aufgrund des Einbruchs und der Spurensicherung durch die Polizei sei die Gemeinde­verwaltung heute geschlossen.

Tresor aufgebrochen

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage, dass ihr ein Einbruch im Gemeindehaus Menziken gemeldet worden sei. Dabei sei auch der Tresor der Gemeindeverwaltung aufgebrochen worden. Die Kriminaltechnik sei derzeit noch am Werk, deshalb könne man zum Ausmass des Schadens und zur Deliktsumme vorläufig noch keine weiteren Angaben machen.

Auch wenn solche Einbrüche in Gemeindeverwaltungen seltener vorkommen als auch schon, rät die Kantonspolizei auch in solchen Fällen, so wenig Bargeld wie möglich im Gebäude aufzubewahren. Weiter lohnen sich in jedem Fall Investitionen in die Sicherheit, beispielsweise in eine Alarmanlage oder in eine Videoüberwachung. Für grössere Firmen oder eben auch Gemeindeverwaltungen sei es aber in der Regel hilfreich, sich professionell beraten zu lassen.

