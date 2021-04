Menziken Karl Gautschi: «Unsere Gemeinde kann es sich nicht leisten, Spezialisten aufs Abstellgleis zu schieben» Im Streit um die Schulressortverteilung im Gemeinderat Menziken schaltet sich nun einer der prominentesten Einwohner ein. Nadja Rohner 22.04.2021, 16.35 Uhr

Um das Schulressort im Menziker Gemeinderat ist ein Streit entbrannt. Im Bild: das Menzo-Schulhaus. Bild: Michael Küng

«Nein, so geht das nicht», konstatiert der «Musteraargauer» Karl Gautschi (bald 82) in seinem Leserbrief im «Wynentaler Blatt». Der Menziker Autor und ehemalige Lehrer – er unterrichtete 38 Jahre lang an der Bezirksschule – ist eine gewichtige Stimme im Dorf. Und er ist überhaupt nicht einverstanden mit der neuen Ressortverteilung im Menziker Gemeinderat.