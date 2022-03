Menziken: Apartmenthotel in «Sternen»-Quartier bewilligt

Menziken In neuen «Sternen»-Quartier ist ein Apartmenthotel bewilligt worden Die Arealüberbauung «Sternenmatte» soll Ende Jahr bezugsbereit sein. In einem der fünf Mehrfamilienhäuser entsteht ein Apartmenthotel. Das hat die Gemeinde jetzt bewilligt. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Mehrfamilienhäuser entstehen im Zuge der Arealüberbauung «Sternenmatte» in Menziken. Zvg

Wer in Menziken übernachten will, hat schon bald eine neue Adresse zur Auswahl: Auf der Fläche hinter dem Hotel Restaurant Sternen soll ein Apartmenthotel entstehen. Am Dienstag wurde das entsprechende Baugesuch zur Nutzung der Gewerbefläche bewilligt.

Das Hotel ist in die Arealüberbauung Sternenmatte an der Alten Poststrasse integriert. Diese wird von der Hüsser Generalbau AG aus Bremgarten realisiert. Es handelt sich dabei um fünf Mehrfamilienhäusern und insgesamt 54 2.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen. Im Aussenraum des Quartiers wird zudem eine Spielplatzanlage entstehen. «Unser Ziel ist es, hier Wohnraum mit einem interessanten generationenübergreifenden Mietermix zu schaffen», so die Baufirma.

Nicht für Kurzaufenthalte gedacht

Dieser Mix wird durch temporäre Bewohnerinnen und Bewohner erweitert. Die insgesamt neun Wohnungen im Hotel sind auf zwei Stockwerken im Haus A (Poststrasse 2a) der Überbauung verteilt. Die Idee ist laut dem stellvertretenden Geschäftsführer der Hüsser Generalbau AG, Michael Hüsser: «Ein kleines Apartment Hotel mit wenig Wohnungen, dafür aber mit grosszügigen Zimmergrundrissen.»

Die 38 bis 44 Quadratmeter grossen Zimmer sind ihm zufolge auf mittelfristige Aufenthalte ab zwei Wochen bis hin zu einem bis zwei Monate ausgerichtet. «Das Angebot soll Gäste erreichen, die für eine oder mehrer Wochen in der Region Reinach-Menziken sind, beispielsweise Handwerker oder Projektmitarbeiter, welche von ausserhalb anreisen», sagt Hüsser.

Aus diesem Grund sind die Preise für Übernachtungen im Apartmenthotel «Sternenmatte» auch nicht pro Nacht definiert. Das Hotels sei auf Langzeitaufenthalte «ab etwa zwei Wochen» ausgelegt: 14 Nächte werden ab 795 Franken angeboten, ein Monat ab 1700 Franken. Der Bezugstermin der ganzen Überbauung ist auf Oktober bis Dezember angesetzt, wie Bauverwalter Luigi Antonuccio gegenüber der AZ sagt.

2.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen mit «grosszügigen Grundrissen»

Wer in Menziken übernachten will, hat schon bald eine neue Adresse zur Auswahl: Auf der Fläche hinter dem «Sternen» soll ein Apartmenthotel entstehen. Am Dienstag wurde das entsprechende Baugesuch zur Nutzung der Gewerbefläche bewilligt. Das Hotel ist in die Arealüberbauung Sternenmatte an der Alten Poststrasse integriert. Diese wird von der Hüsser Generalbau AG aus Bremgarten realisiert. Es handelt sich dabei um fünf Mehrfamilienhäuser und insgesamt 54 Mietwohnungen.

Diese sind 2.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen mit «grosszügigen Grundrissen», wie das Bauunternehmen auf Anfrage sagt. Im Aussenraum des Quartiers wird zudem eine Spielplatzanlage entstehen. «Unser Ziel ist es, hier Wohnraum mit einem interessanten generationenübergreifenden Mietermix zu schaffen», heisst es weiter.

Dieser Mix wird durch temporäre Bewohnerinnen und Bewohner der Apartmenthotel weiter ausgeweitet. Die insgesamt neun Wohnungen im Hotel sind auf zwei Stockwerken im Haus A (Poststrasse 2a) der Überbauung verteilt.

Bezugstermine erst nach Fertigstellung der Überbauung

Die Idee ist laut dem stellvertretenden Geschäftsführer der Hüsser Generalbau AG, Michael Hüsser: «Ein kleines Apartment Hotel mit wenig Wohnungen, dafür aber mit grosszügigen Zimmergrundrissen.» Die 38 bis 44 Quadratmeter grossen Zimmer sind ihm zufolge auf mittelfristige Aufenthalte ab zwei Wochen bis hin zu einem bis zwei Monate ausgerichtet.

«Das Angebot soll Gäste erreichen, die für ein oder mehrer Wochen in der Region Reinach-Menziken sind, beispielsweise Handwerker oder Projektmitarbeiter, welche von ausserhalb anreisen», sagt Hüsser. Aus diesem Grund sind die Preise für Übernachtungen im Apartmenthotel «Sternenmatte» auch nicht pro Nacht definiert. Das Konzept des Hotels zeigt lediglich Angebote buchbar sind: 14 Nächte werden ab 795 Franken angeboten und ein Monat ab 1700 Franken.

Der Bezugstermin der gesamten Überbauung Sternenmatte ist auf Oktober bis Dezember 2022 angesetzt, wie Bauverwalter Luigi Antonuccio gegenüber der Aargauer Zeitung sagt. Erst dann wird auch das Hotel in Betrieb genommen werden können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen