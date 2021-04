Menziken «Ich wäre nicht zurückgetreten» – Anton Bättig und Herbert Karli sind enttäuscht von Hans Heinrich Leuzinger Weder der abgetretene noch der neue Gemeinderat sind erfreut, dass Hans Heinrich Leuzinger neu das Ressort Bildung ausgewählt hat. Flurina Dünki 07.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gemeindehaus in Menziken. Aktuell schwelt dort ein Konflikt wegen der Ressortverteilung. Ivoliert sind drei Personen. Britta Gut

Nach der Neukonstituierung des Menziker Gemeinderats runzelt Mancher und Manche im Dorf die Stirn. Es wurde allgemein erwartet, dass der neu gewählte Gemeinderat Herbert Karli (FDP) das Bildungsressort des abgetretenen Anton Bättig (parteilos) übernimmt.

So wurde als Nachfolger spezifisch nach einer Person gesucht, die sich für das Amt eignet. Zu den heutigen Aufgaben kommen auch noch die Schulpfleger-Aufgaben, die nach der Auflösung der Schulpflege im Januar 2022 auf den Gemeinderat übertragen werden. Beide Kandidaten, André Wey und Herbert Karli, hatten ausgewiesene Erfahrung als Schulpfleger. Der gewählte Herbert Karli war vor der Wahl mit Anton Bättig zusammengesessen, hatte sich den Inhalt des Bildungsressorts und das künftige Arbeitsvolumen erklären lassen.

Als das Interesse am Ressort wuchs

Nun hat aber der langjährige Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger dieses Ressort ausgewählt. Nach einer Gemeinderatswahl konstituiert sich das Gremium selber – in der Reihenfolge des Amtsalters. Als erstes sein Ressort wählen konnte somit Alfred Merz (SP), dann Hans Heinrich Leuzinger (SVP). Und dieser wünschte unter anderem überraschend die «Bildung». Weshalb wusste die Menziker Bevölkerung und vor allem die Gemeinderatskollegen nichts von diesem Wunsch? Leuzinger sagt auf Anfrage:

«Der Gemeinderat wusste, dass ich mir das überlege.»

Hans Heinrich Leuzinger (SVP). zvg

Das Interesse an der Bildung sei gewachsen, seit er die Leitung der Fachgruppe zur Überführung der neuen Führungsstrukturen übernommen habe. Diese Arbeitsgruppe nahm im Januar die Arbeit auf. «Ich habe mich zur Verfügung gestellt, die Sachgruppe zur Überführung der neuen Führungsstrukturen zu führen. Sonst hatte sich aus dem Gemeinderat dafür niemand gemeldet», sagt er.

Offensichtlich ist Leuzingers Interesse am Schulressort aber erst in den vergangenen Monaten entstanden. So erinnert sich der abgetretene Gemeinderat Anton Bättig:

«Ich bin vor der Abstimmung über die Schulpflege einzeln auf die Gemeinderatskollegen Alfred Merz und Hans Heinrich Leuzinger zugegangen. Keiner von beiden konnte sich aber vorstellen, das Bildungsressort zu übernehmen.»

Der zurückgetretene Anton Bättig. zvg

Bättig trat darauf zurück, weil er den zeitlichen Mehraufwand, der mit der Übernahme der Schulpflege-Aufgaben auf den entsprechenden Gemeinderat zukommt, nicht mit seinem 100-Prozent-Job hätte vereinbaren können. Jetzt, nach der überraschenden Rochade, sagt er: «Wenn ich das Ressort Bildung hätte abgeben können, wäre ich nicht zurückgetreten.»

Gemäss Hans Heinrich Leuzinger «wurden im Gemeinderat vor Bättigs Rücktritt keine abschliessenden Gespräche betreffend Bildungsressort geführt». Wieso aber äusserte er seine Absicht, das Ressort zu übernehmen, nicht vor der Wahl des neuen Gemeinderats? Er habe etwas Zeit gebraucht, um sich nach Aufkommen des Interesses für das Ressort zu entscheiden: «Ich entschied mich nicht sofort, sondern musste mir erst überlegen, ob ich das Ressort wirklich übernehmen will. Ich habe zwei Amtsperioden hinter mir und dieser Wechsel bietet mir die Möglichkeit, etwas Neues zu machen.» Zeit dazu habe er genug, er habe ausser der Bildung nur noch den Sport, die Feuerwehr und die Abfallwirtschaft unter sich.

Herbert Karli ist nicht zufrieden mit Verteilung

Der neue Gemeinderat Herbert Karli zeigt sich beim Anruf der AZ hörbar verärgert:

«Wäre mir von Anfang an klar gewesen, dass ich das Ressort Bildung nicht bekomme, dann wäre ich ziemlich sicher nicht angetreten.»

Der neu gewählte Gemeinderat Herbert Karli. zvg

Er habe als Gemeinderat kandidiert, weil die «Bildung» frei gewesen sei und er dafür die Voraussetzungen mitbringe. In seinem früheren Wohnort Sins war Karli zwölf Jahre lang in der Schulpflege, davon neun als Vizepräsident und drei als Präsident. «Der Gemeinderat konstituiert sich selber, das war mir klar, aber die Leute haben mich sicher wegen meines Rucksacks an Schulpflege-Erfahrung gewählt», sagt Karli. «Es ist auch nicht ganz fair den Wählern gegenüber. Schliesslich haben die FDP und die SVP entsprechend der Neubesetzung des Bildungsressorts Wahlwerbung gemacht.»

Tritt Bättig bald wieder an?

Auch für Anton Bättig wäre Herbert Karli die Idealbesetzung für das Bildungsressort gewesen. «Ich muss sagen, meine Enttäuschung ist gross. Herbert Karli wäre mit seiner Erfahrung prädestiniert für das Amt als Bildungsvorsteher. Da der Gemeinderat sich nach der Wahl eines neuen Mitglieds selber konstituiert, und dies in der Reihenfolge des Amtsalters, ist der Schritt von Herrn Leuzinger legitim – nachvollziehbar ist er aber nicht.»

Nun, da die Karten neu gemischt sind, macht sich der ehemalige Gemeinderat entsprechend neue Gedanken: «Theoretisch könne ich im Herbst wieder antreten.»

So sieht die neue Ressortverteilung aus

Die Ressorts des Gemeinderats Menziken sind neu wie folgt verteilt: Ammann Erich Bruderer hat die allgemeine Verwaltung, soziale Sicherheit, die Finanzen und Steuern sowie die Polizei und allgemeines Rechtswesen unter sich. Vizeammann Andreas Mäder steht dem Verkehr, der Nachrichtenübermittlung, Umweltschutz und Raumordnung sowie den Verwaltungsliegenschaften vor. Herbert Karli ist Vorsteher von Kultur und Freizeit, Gesundheit, Jugendschutz (Jugendarbeit), Arten- und Landschaftsschutz, Friedhof und Bestattung und Produktionsverbesserung Pflanzen. Das Ressort von Hans Heinrich Leuzinger beinhaltet Bildung, Feuerwehr, Sport (inkl. Hallen- und Freibad), den Schulgesundheitsdienst und die Abfallwirtschaft. Alfred Merz ist für Volkswirtschaft, die Ortsbürgergemeinde, Forstwirtschaft, Militärische Verteidigung, Zivile Verteidigung sowie Bürgerheim und Gutsbetrieb verantwortlich.