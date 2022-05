Veterinärdienst nimmt dem Weiherverein die Vögel weg

Menziken Hetzkampagne oder Tierquälerei? – Veterinärdienst nimmt dem Weiherverein Ischlag seine Papageien weg Seit 1939 gibt es in Menziken den Weiherverein Ischlag. Er kümmert sich um einen Ententeich mit Enten, Fischen, Schildkröten, Papageien und Sittichen. Doch die Papageien und Sittiche sind jetzt verschwunden. Über die Gründe schweigt der Kanton. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 26.05.2022, 13.36 Uhr

Beim Entenweiher Menziken wird es künftig nur noch Enten, Fische und Schildkröten zu bestaunen geben. Natasha Hähni

Wer regelmässig am Entenweiher am Rande des Menziker Waldgebiets Ischlag vorbeispaziert, dem dürfte etwas aufgefallen sein: Es ist ruhig geworden. Kein Zwitschern der Wellen- und Nymphensittiche, kein gelegentliches Gekrächze der Papageien. Nur das Quaken der Enten ist noch zu vernehmen. Was ist passiert? Ein Post auf der Facebook-Seite des Weihervereins Ischlag verrät: Roco, Rico und Nina, die drei Amazonenpapageien, mussten das Gelände des Entenweihers für immer verlassen. Und mit ihnen, bis auf die Enten, sämtliche anderen Vögel des Vereins.

Im sehr emotionalen Post – der mittlerweile gelöscht wurde – drückt der Verein sein Bedauern darüber aus, dass es so weit kommen musste. Noch online sind zwei Videos, die die drei Amazonen an ihrem letzten Tag in Menziken zeigen. Die Trauer über das Ende der Vogelhaltung scheint beim Verein gross.

Kanton verhindert Neubau der Vogelvoliere

Angefangen hat alles mit Auflagen, die der kantonale Veterinärdienst verfügte, nachdem den Verein im Januar beim Tierschutz angezeigt worden war, wie dieser dem «Wynentaler Blatt» im März berichtete. Der kleine Verein entschied sich daher trotz enormer finanzieller Herausforderung – laut Vereinswebsite 4800 Franken –, eine neue Papagienvoliere zu bauen, und reichte das entsprechende Baugesuch bei der Gemeinde ein. Da sich der Bauplatz jedoch ausserhalb der ordentlichen Bauzone befindet, müsste auch der Kanton zustimmen.

Und dieser lehnte das Gesuch prompt ab, wie der Menziker Bauverwalter Luigi Antonuccio auf Anfrage bestätigt. Eine Vogelvoliere sei in dieser Zone nicht standortgerecht, entschied der Kanton. Entsprechend war auch die Gemeinde, die sich eigentlich für den Neubau des Vogelgeheges ausgesprochen hatte, gezwungen, das Gesuch abzulehnen.

Der Entenweiher liegt ausserhalb der Bauzone, weshalb auch der Kanton einem Volierenneubau zustimmen musste. Natasha Hähni

«Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) bestätigt auf Anfrage die Ablehnung des Baugesuchs. Aber: «Da es sich auch hierbei um ein laufendes Verfahren handelt, kann das BVU inhaltlich keine Stellung dazu nehmen», schreibt Michael Hassler, Leiter Kommunikation beim Departement Gesundheit und Soziales (DGS), in Absprache mit dem BVU. Die Beschwerdefrist sei noch nicht abgelaufen.»

Laut Veterinärdienst liegen Tierschutzverstösse vor

Das DGS, zu dem auch der kantonale Veterinärdienst gehört, bestätigt zudem, dass dieser «mit dem Verein Entenweiher Menziken aktuell ein verwaltungsrechtliches Verfahren führt». Auf konkrete Fragen geht das DGS mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht ein. Es könne aber gesagt werden, «dass der Veterinärdienst nur Verfahren einleitet, wenn schwere oder wiederholte Tierschutzverstösse vorliegen». Ebenfalls würden in solchen Fällen Strafanzeigen gegen die verantwortlichen Personen erstattet.

Die Auflagen des Veterinärdiensts seien denn auch der Grund dafür, dass die Vögel nun abgegeben wurden, wie der Facebook-Post des Weihervereins verrät. Der Verein sei nicht in der Lage, alles, was das Veterinäramt verlangt, zu bewältigen. Und nach dem Nein des Kantons zum Volierenneubau blieb offenbar keine andere Möglichkeit, als die Vögel abzugeben. Roland Gautschi, Kassier des Weihervereins Ischlag, hält auf Anfrage fest:

«Der aktuelle Vorstand sieht sich als Opfer einer Hetzkampagne, die mit allen Mitteln versucht, eine Einrichtung, die so seit 1939 besteht, systematisch zu zerstören.»

Zu den konkreten Kritikpunkten des Veterinärdiensts will sich der Verein nicht äussern. Gautschi betont aber, dass es sich um Vorfälle aus dem Jahr 2014 handelt. Seither sei der komplette Vorstand teils mehrmals ausgewechselt worden. Von 2014 bis am 20. April 2022, dem Tag, an dem der Veterinärdienst verfügte, dass alle Vögel wegmüssen, habe sich zudem seines Wissens niemand vom Kanton beim Vorstand in irgendeiner Weise gemeldet.

Gautschi bestätigt aber, dass der Verein mittlerweile, wie gefordert, alle Vögel abgegeben habe. «Sämtliche geforderten Massnahmen wurden innert weniger Tagen und Wochen umgesetzt», sagt er. Das letzte Zwergwachteli sei diesen Mittwochmorgen eingeschläfert worden, weil trotz intensiver Suche leider kein Platz gefunden werden konnte.

Natasha Hähni

Papageien fanden im Fricktal ein neues Zuhause

Roco, Rico und Nina, die drei Papageien, und rund zehn Wellen- und Nymphensittiche leben mittlerweile seit rund zwei Wochen im Vogelpark Ambigua in Zeihen im Fricktal. «Es geht allen Vögeln sehr gut», versichert Betriebsleiter Rolf Lanz auf Anfrage der AZ. Sie seien bereits in einem guten Gesundheitszustand im Vogelpark angekommen und hätten sich nun gut eingelebt. «Und das, obwohl sie am letzten Montag nochmals umziehen mussten», verrät Lanz. Denn erst nach dem Absitzen der obligatorischen Quarantänezeit und dem Resultat der Laboranalyse, dass sie keine Viren oder Keime in sich tragen, durften sie in die grosse Vogelschar des Parks integriert werden.

Den Tieren geht es gut. Zvg

Vorläufig werden die Tiere im Vogelpark Ambigua bleiben. Der Park vermittelt aber auch Vögel, wenn etwa der Partner eines Papageis oder Sittichs stirbt. Einzelhaltung ist in der Schweiz verboten. Vielleicht gibt es also nach Menziken und Zeihen noch eine weitere Station im Leben der drei Amazonen. In Menziken hat man derweil die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass doch irgendwann wieder Vögel gehalten werden dürfen, wie dem Facebook-Post zu entnehmen ist. Bis dahin gibt es beim Entenweiher nur noch Enten, Fische und Schildkröten zu bestaunen.

