Menziken: Im Wirtshus Trolerhof geht eine Ära zu Ende

Menziken «Für uns war es nie ein Müssen»: Im Wirtshus Trolerhof geht eine Ära zu Ende Den Verleider haben sie nicht. Trotzdem kündigen Beatrice Cathrein und Hanspeter Thomi auf kommenden April ihren Abschied an als Gastgeber im Wirtshus Trolerhof in Menziken. Was ist der Grund? Woran werden sie sich gerne erinnern? Und worauf freuen sie sich in Zukunft besonders? 23.11.2022

«Wir hatten das Glück, dass unser Geschäft immer gut lief», sagen Hanspeter Thomi und Beatrice Cathrein. mhu

Der «Trolerhof» – für viele nicht einfach ein Wirtshaus, sondern eine Institution, ein Anziehungspunkt abseits vom hektischen und lärmigen Alltag, im Grünen oberhalb von Menziken, bekannt für die währschafte Küche. Auf der Gartenterrasse vor dem rustikalen Bauernhaus nehmen Wanderer und Velofahrer Platz.

In der heimeligen Gaststube, in der sich fast gar nichts verändert hat über die Jahrzehnte, kehren Eltern mit ihren Kindern ein, diese später mit ihren Kindern. Auf den robusten Holzbänken werden Geburtstage, Taufessen und Hochzeiten gefeiert, finden Vereinsversammlungen statt oder überhöckeln einige – wird gesagt – einmal nach einer Jassrunde.

Auch wenn die Zeit stehen geblieben scheint: Über 32 Jahre sind es mittlerweile, in denen Beatrice Cathrein und Hanspeter Thomi im «Trolerhof» wirten, sich mit Herzblut um das Wohl der Gäste kümmern. Anfang des kommenden Aprils endet ihre Ära. Die aufgestellten und aufmerksamen Gastgeber treten kürzer – altershalber, wie sie sagen.

Ohne Leistung und Qualität funktioniert es nicht

Festgelegt hätten sie das Datum vor einiger Zeit, lange vor Corona. Beatrice Cathrein wird im nächsten Jahr 64, Hanspeter Thomi 60. Der Zeitpunkt, sagen sie, stimme für sie: «Es ist gut, wie es ist.» Die Wirtetätigkeit auf diesem Niveau sei wie Spitzensport, die Tage seien lang, beginnen um 8 oder 9 Uhr am Morgen und enden oft erst um Mitternacht. Nur am Montag und Dienstag war das Wirtshus zu, oder während der Betriebsferien im Spätsommer und Winter. «Wir sind zwar gesund. Aber mit zunehmendem Alter ist schon zu spüren, dass die benötigte Erholungszeit steigt.»

«Man muss es gern machen. Das spüren die Leute», sagt Beatrice Cathrein. mhu

Den Verleider hätten sie nicht – und nie gehabt, sagen sie vor einer Tasse Kaffee an diesem Vormittag, an dem die Sonne durch das Fenster scheint. «Für uns war es nie ein Müssen. Sonst hätten wir schon lange aufgehört», hält Thomi fest. Cathrein pflichtet bei:

«Ich würde wieder genau das Gleiche machen.»

Es sei eine spannende und vielfältige Arbeit. «Wir hatten das Glück, dass unser Geschäft immer gut lief und wir nicht dem Umsatz nachrennen mussten», führt das unkomplizierte Gastgeberpaar aus. Für den Erfolg seien zwar verschiedene Faktoren ausschlaggebend, sicher auch die schöne Lage. «Trotzdem muss man tagtäglich Leistung bringen und eine gute Qualität zu einem gewissen Preis liefern. Sonst funktioniert es nicht», sagt Thomi.

Schön sei vor allem, mit unterschiedlichen, tollen Menschen zu tun zu haben. Diese werden ihnen in guter Erinnerung bleiben. Es seien persönliche Kontakte entstanden, ein schönes Vertrauensverhältnis – anders als es in einem städtischen Umfeld vielleicht möglich gewesen wäre. «Je weiter weg eine Beiz vom Zentrum ist, desto näher muss man beim Gast sein», stellt Thomi fest.

Es gehöre dazu, freundlich zu sein, allen «Grüezi» zu sagen, fügt Cathrein an. «Man muss es gern machen. Das spüren die Leute.» Vielen sei das Jahresessen im Wirtshus Trolerhof heilig gewesen, wie den Pistolenschützen aus dem zürcherischen Limmattal, von denen eben eine Dankeskarte eingetroffen ist. Von diesen Gruppen gelte es nach und nach Abschied zu nehmen. «Solche Begegnungen werden wir vermissen.»

Vorfreude auf mehr Freizeit und Freiheiten

Sie werde es in Zukunft geniessen, nicht mehr immer auf die Uhr schauen und das Telefon abnehmen zu müssen, sagt Beatrice Cathrein mit einem Lachen. Beide freuen sich auf etwas mehr Freizeit und Freiheiten, darauf, eine Wanderung oder eine Töfftour zu unternehmen, selber einmal spontan in einem Restaurant vorbeizuschauen oder einen Turnerabend zu besuchen, für den sie zwar bisher Tombolapreise beigesteuert haben, an dem sie aber nicht anwesend sein konnten. «Jetzt kommen die Leute zu uns. In Zukunft müssen wir unser Umfeld aktiver pflegen», sind sie sich bewusst. Er werde, ergänzt Thomi, beruflich aktiv bleiben. In welcher Form, sei offen.

«Je weiter weg eine Beiz vom Zentrum ist, desto näher muss man beim Gast sein», sagt Hanspeter Thomi. mhu

Noch läuft der Betrieb im «Trolerhof» wie gewohnt weiter. Zum Jahreswechsel wird beispielsweise ein Silvestermenü angeboten – «schon ausgebucht» –, im Januar stehen Kalbsleberli und Metzgete auf der Speisekarte. «Es gilt dann, einen sauberen Abschluss zu finden und eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.» Das Wirtshus, wissen sie vom Liegenschaftsbesitzer, soll weitergeführt werden. Eine Nachfolge werde gesucht. «Es wäre schön, wenn es weitergeht.»

Die Rahmenbedingungen in der Gastronomie, stellt das Gastgeberpaar fest, sind nicht einfacher geworden. Sie haben miterlebt, wie sich Essgewohnheiten und Ausgehverhalten verändert haben, wie Stammtische verschwunden sind, wie der administrative Aufwand gestiegen ist. Dazu kamen Promillegrenze, Mehrwertsteuer, Spielautomaten- und Rauchverbot und vieles mehr. Oder Corona. «Da wurden alle nervös», sagt Thomi. Zu Beginn habe er sich von der Politik alleine gelassen gefühlt. Im Nachhinein betrachtet, sei es mit dem Erwerbsersatz und den Fixkostenbeiträgen aber gut herausgekommen.

In Metzgete- und Wildsaison regelmässig ausgebucht

Im «Trolerhof» hätten sie den Umsatz sukzessive steigern können, blickt der Wirt auf seine lange Tätigkeit zurück. 2019 sei ein Spitzenjahr gewesen und auch für 2022 sehe es sehr gut aus:

«Wir sind nie übermütig geworden und haben den Betrieb nie schleifen lassen.»

Zudem durften sie auf langjährige Mitarbeitende zählen. «Wir hatten nie ein Personalproblem. Aber man muss die Arbeitsverhältnisse pflegen und einen fairen Lohn zahlen.» Auch wenn der «Trolerhof» auf den ersten Blick eine Sommerbeiz scheine, der Garten oft proppenvoll sei: Die meisten Gäste kämen wegen des Essens, und zwar sowohl im Sommer als auch im Winter, sagen Cathrein und Thomi. «Darauf sind wir stolz.» Ganz speziell von Oktober bis Dezember, während der Metzgete- und Wildsaison, seien die gegen 60 Plätze in der Gaststube regelmässig ausgebucht.

Wie genau das letzte Wochenende vom 1. und 2. April 2023 ablaufen wird, lassen die beiden offen. Sicher sei, dass sie sich von ihren treuen Gästen verabschieden wollen. Noch hätten sie aber gar keine Zeit, sich allzu viele Gedanken zu machen, es gebe viel zu tun. «Wir sind nach wie vor voll motiviert. Die verbleibenden Tage zählen wir nicht.»

