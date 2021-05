Menziken Telefonbetrug: Bankkarte an Unbekannte übergeben – das rät die Polizei In Menziken wurde eine Frau Opfer von Telefonbetrügern. Sie übergab einem Unbekannten ihre Bankkarte, später stellte sie fest, dass ihr Konto belastet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. 20.05.2021, 15.12 Uhr

Ein Unbekannter kontaktierte die Frau aus Menziken per Telefon und gab sich als Mitarbeiter der Bankenaufsichtsbehörde aus. Man habe auf ihrem Konto ein Betrugsverdacht festgestellt und ihr Konto sei gesperrt. Ein Polizist würde nun ihre Bankkarte abholen kommen. So schilderte es die Frau dem Polizeistützpunkt Unterkulm, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau hervorgeht.

Kurze Zeit später sei ein Bote an der Türe erschienen. Diesem habe sie ihre Bankkarte übergeben. Doch dann die böse Überraschung: Von ihrem Konto war unrechtmässig Geld bezogen worden.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die am Mittwochmittag in Menziken im Bereich Grünauhof etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Unterkulm in Verbindung zu setzen. Gemäss Angaben der Frau sah der unbekannte Bote wie folgt aus: männlich, zirka 190 Zentimeter gross, er trug eine schwarze zweiteilige Uniform mit einer gelben Aufschrift auf der Brust, schwarze Stiefel, eine schwarze Gesichtsmaske und Mütze.

Das rät die Polizei

Immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen. Um sich und andere vor Telefonbetrügern zu schützen, rät die Polizei folgendes:

seien Sie misstrauisch, stellen Sie Kontrollfragen

wenn Sie jemand am Telefon unter Druck setzt, legen Sie den Hörer auf

gehen Sie am Telefon nie auf eine Geldforderung ein

geben Sie keine persönlichen Daten

halten Sie Rücksprache mit Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld

übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person

Vorsicht vor falschen Polizisten: Fragen Sie über die Notrufnummer 117 nach, ob es diesen Polizisten tatsächlich gibt

Die Polizei ruft auch die jüngere Generation dazu auf, alle Seniorinnen und Senioren im persönlichen Umfeld über diese Betrugsmasche zu informieren: «Erklären Sie Ihren älteren Mitmenschen, dass sie solche Anrufe sofort beenden und die Polizei informieren sollen.»