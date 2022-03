Menziken «Eine Ruine bringt niemandem etwas»: Bei der Renovierung der «Tatort»-Hütte sind sich Gemeinde und Besitzer uneins Die Grün Areal AG hat eine Hütte in Menziken renoviert. Die Gemeinde verlangt nachträglich ein Baugesuch. Wieso Patrick Bertschi die Entscheidung nicht nachvollziehen kann und was Vogelkäfige damit zu tun haben. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Die Ziegelsteine und die Holzfassade wurden von der Grün Areal AG komplett erneuert. zvg

Unter dem Titel «Umnutzung einer Vogelvoliere in eine Waldhütte» ist in Menziken ein nachträgliches Baugesuch veröffentlicht worden. Noch bis zum 25. April liegt es bei der Bauverwaltung auf. Gemeint ist damit ein Gebäude im Menziker Wald. Vor mehreren Jahrzehnten stand hier, neben der Kiesgrube und direkt am Rickenbach, eine Betonfabrik.