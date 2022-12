Bei «Waag»-Brache in Menziken wird endlich wieder gearbeitet

Menziken Dieser Baulärm ist Musik in Menziker Ohren: Auf der «Waag»-Brache tut sich was Rund eineinhalb Jahre lang lag die Baustelle auf dem Menziker «Waag»-Areal brach, ein Schandfleck an bester Lage mitten im Dorf. Jetzt hat die neue Eigentümerin die Arbeiten wieder aufnehmen lassen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Areal der «Waag» in Menziken wird endlich wieder gearbeitet. Bild: Katja Schlegel

Auf diesen Baulärm haben die Menzikerinnen und Menziker lange gewartet: Mitten im Dorf brummt ein Bagger – auf dem Areal der «Waag» wird wieder gearbeitet. Endlich. Nach eineinhalb Jahren.

Die Swiss Prime Anlagestiftung, seit Sommer Eigentümerin des Areals, hat die Arbeiten wieder aufnehmen lassen. Laut Mediensprecherin Andrea Schaller werden der Aushub und die Baugrubenarbeiten voraussichtlich bis im Frühling erledigt sein. Anschliessend startet der Rohbau, der bis Ende 2023 abgeschlossen sein soll. «Die Wohnungen werden voraussichtlich im dritten Quartal 2024 fertiggestellt.»

Nebst 36 Wohnungen sind weiter Büros, ein Gastronomiebetrieb und drei Gewerbeflächen geplant. Das Investitionsvolumen beziffert die Anlagestiftung auf ihrer Website mit 22,5 Millionen Franken.

Laut Schaller würden die aktuell ausgeführten Baugrubenarbeiten nun unter planmässigen Bedingungen voranschreiten, die Baugrube an sich befinde sich nicht in ausserordentlich anspruchsvollem Gebiet. «Das für die Jahreszeit übliche angestaute Wasser der Baugrube wird in den kommenden Arbeitsschritten kontinuierlich abgepumpt.»

Diese Vorgänge würden geologisch und umwelttechnisch überwacht. «Im Anschluss folgen die Erdsondenbohrungen und das Erstellen der Baugrube, bevor die eigentlichen Rohbauarbeiten mit Erstellen der Bodenplatte starten können.»

Visualisierungen Zentrum Menziken. So soll dereinst das Mehrfamilienhaus aussehen, das den Gasthof Waag mitten in Menziken ersetzt. Bild: Mantel Architektur

Die Geschichte vom Fischer wird man sich wohl noch lange erzählen

Es tönt nun also so, als wäre der Bau, der den Menziker Dorfkern so prägen wird, auf gutem Weg, nach fast zwei Jahrzehnten: 2014 bereits wurde ein Ersatzbau für die «Waag» präsentiert, doch das Projekt versandete. 2018 stellte schliesslich eine neue Eigentümerin das Siegerprojekt «Neues Zentrum» vor, mehrere renommierte Architekturbüros hatten ihre Entwürfe eingereicht.

2019 wurde das sechsstöckige Gebäude mit 36 Wohnungen, einem Restaurant und gut 390 Quadratmetern Gewerbefläche bewilligt (damals wurde das Investitionsvolumen mit 16,5 Millionen Franken beziffert). Der Baubeginn wurde für Frühling 2021 geplant.

Und während die einen sich darüber freuten, dass das knapp 200-jährige – und damit in die Jahre gekommene – Gasthaus etwas modernem Platz machen würde, erinnerten sich andere wehmütig an die Ära der Wirtefamilie Siegenthaler: Als die «Waag» die feinste Adresse zwischen Aarau und Luzern war und jeder, der etwas auf sich hielt, hierher zum Hochzeitsbankett lud. Später kam das Pub mit originalem Londoner Interieur, dank dem Besucher aus der halben Schweiz vorfuhren.

Bilder vom Abbruch im April 2021:

Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung

Dann wurde das Areal samt bewilligtem Projekt verkauft. Und mit der Übernahme durch die neue Bauherrin, eine Immobilienfirma aus Dietlikon, geriet das Ganze ins Stocken. Bereits der Abbruch verzögerte sich um mehrere Monate; statt im Herbst 2020 wurde das knapp 200-jährige Gasthaus erst im April 2021 abgebrochen.

Erste Aushubarbeiten wurden gemacht, dann stockten die Arbeiten erneut und dauerhaft, die Grube füllte sich mit Wasser. Seitens damaliger Bauherrin hiess es, dass es «Unstimmigkeiten mit der Geologie» gäbe und man aufgrund eines fehlerhaften Berichts die Tiefbauarbeiten habe aussetzen müssen. Im Dezember 2021 noch kündigte der Geschäftsführer an, die Arbeiten im Februar wieder aufzunehmen. Doch daraus wurde nichts, verschiedene Anfragen der AZ blieben unbeantwortet.

Das Gasthaus Waag im Herbst 2020. Knapp 200 Jahre lang prägte das Gebäude Menzikens Mitte. Bild: Michael Küng

Im Dorf wusste man derweil nicht recht, ob man ob dem Biotop an bester Lage mitten im Dorf, direkt neben dem Gemeindehaus, lachen oder weinen sollte. Während sich die einen – allen voran die Gemeinde – über die Baubrache ärgerten, sorgte bei den andern eine als Fischer verkleidete Schaufensterpuppe für Heiterkeit, die wochenlang ihre Angel in der Pfütze tunkte.

Über Monate stand eine als Fischer verkleidete Schaufensterpuppe an der «Waag»-Baugrube in Menziken. Bild: Katja Schlegel

