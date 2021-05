Menziken Der Gemeinderat gewährt sich für die nächsten vier Jahre keine Lohnerhöhung Die Gemeindeversammlung vom 9. Juni entscheidet zudem über 4,27 Millionen Franken für ein Regenüberlaufbecken. Flurina Dünki 04.05.2021, 05.00 Uhr

Gemeindeversammlung Menziken am 4.11.2020. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung

Der Menziker Gemeinderat will sich für die nächste Amtsperiode nicht mehr Entschädigungsgelder auszahlen. In der Broschüre zur Gemeindeversammlung vom 9. Juni schreibt er: «Obwohl die zeitliche Beanspruchung der Gemeinderatsmitglieder in den letzten Jahren weiter zugenommen hat, empfiehlt der Gemeinderat, die indexierten Grundbesoldungen und die Zusatzentschädigung Bauwesen unverändert auch in der Amtsperiode 2022/2025 beizubehalten.»