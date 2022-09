Sweet Colibri GmbH plant neues Restaurant beim Bahnhof

Menziken Café-Bar beim Bahnhof: «Sweet Colibri» will mit Backwaren und Getränken punkten Gleich beim Bahnhof in Menziken soll schon bald ein neues Restaurant eröffnen. So will das Betreiberunternehmen die Laufkundschaft für sich gewinnen und auch eine Stammkundschaft aufbauen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Derzeit wird das Ladenlokal im Erdgeschoss des modernen Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstrasse nicht genutzt. mhu

Der feine Kaffee am Vormittag, der gemütliche Apéro am Mittag oder das Bier nach Feierabend: Die Sweet Colibri GmbH will das Gastroangebot in Menziken bereichern und plant die Eröffnung eines neuen Restaurants. Dieses wird eingerichtet an zentraler, gut frequentierter Lage an der Bahnhofstrasse 9 – also just vis-à-vis dem Bahnhof.

Aktuell wird das Ladenlokal mit den grosszügigen Fenstern im Erdgeschoss des modernen Mehrfamilienhauses nicht genutzt und befindet sich im Rohbauzustand. An der Fassade werden – bis auf die Beschriftung – keine Änderungen vorgenommen. Das Baugesuch unter dem Titel «Umnutzung Gewerbe in Restaurant» liegt bis 26. September bei der Abteilung Bau und Planung auf und kann auf der Website der Gemeinde eingesehen werden. Ziel der Bauherrschaft ist es, das Lokal so rasch als möglich eröffnen zu können.

In Gastronomie hat Strukturwandel stattgefunden

Das Betreiberunternehmen bezeichnet sich selber als jung und erfahren. Geführt wird das künftige Restaurant im Café-Bar-Stil gemäss Betriebskonzept von Arjeta Sejdiu. Im Herzen von Menziken könnten sich viele Kundinnen und Kunden an den abwechslungsreichen Backwaren und Getränken erfreuen, heisst es in den Unterlagen. In der heutigen Zeit, wird weiter festgehalten, hätten die Menschen wenig Zeit für ihr soziales Umfeld. Im Alltag seien immer mehr Aufgaben zu erledigen. In der Gastronomie habe in den letzten Jahren dementsprechend ein Strukturwandel stattgefunden – hin zu Selbstbedienung und Schnellküche.

Eingerichtet wird das Restaurant im Erdgeschoss. zvg

Genau an dieser Stelle komme das Konzept von «Sweet Colibri» zum Tragen. Diese will sowohl Laufkundschaft für sich gewinnen als auch eine Stammkundschaft aufbauen. Gerechnet wird mit durchschnittlich 50 Gästen pro Arbeitstag. Im Betriebskonzept ist die Rede von einem besonderen Interieur. Konkrete weiterführende Angaben waren nicht erhältlich, auf schriftliche Anfrage hat die Sweet Colibri GmbH nicht reagiert.

Maximal zwei Mitarbeitende sind anwesend

Das neue Restaurant verfügt über 30 Sitzplätze – davon fünf an der Bahnhofstrasse im Aussenbereich. 25 Sitzplätze wie auch die Nasszellen sind hindernisfrei erschlossen, «damit sich jeder im ‹Sweet Colibri› frei bewegen kann und sich wohl fühlt». Angeboten würden neben frischen italienischen und schweizerischen Backwaren auch Fingerfood «zum Genuss an Ort und Stelle». Erhältlich seien ebenfalls alkoholische Getränke.

Die meisten Speisen werden vorproduziert und angeliefert. Lagerräume und eine eigentliche Küche sind deshalb nicht vorgesehen. Die Kühlschränke befinden sich unmittelbar bei der Bar. Gleichzeitig im Betrieb anwesend sein werden maximal zwei Mitarbeitende. Öffnen möchte das Betreiberunternehmen ihr Lokal jeweils Montag bis Freitag, 7 bis 22 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 9 bis 22 Uhr.

