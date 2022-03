Ab April sägt die Sagi in Menziken wieder dicke Stämme

Menziken Ab April sägt die über 200-jährige Sagi wieder dicke Stämme Die Sagi Menziken, 221 Jahre alt, startet am 2. April in die neue Saison. Am Wochenende wurde sie fit gemacht. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Kari Stutz (Präsident der Vereinigung Sagi Menziken, links) und Kurt Bolliger nehmen die letzten Einstellungen vor. Peter Weingartner

Kurt Bolliger, Rentner seit zehn Jahren, ehemaliger Postangestellter, zieht den Starthebel nach unten; immer schneller werdend nähert sich das Sägeblatt dem eingespannten Weisstannenstamm, dringt geräuschvoll in diesen ein und wirft Sägemehl auf den Holzboden.

Die Sagimannschaft macht die Sagi Menziken, 1801 erbaut, fit für die Eröffnung der Saison 2022. Von April bis Oktober, an jedem ersten Samstag im Monat, ist von 9 bis 11 Uhr Schausägen an der Hauptstrasse.

Kurt Bolliger (links) und Kari Stutz bei der Inbetriebnahme der Sagi nach der Winterruhe. Peter Weingartner

Auch an diesem Arbeitssamstag, wo es um anstehende Reparaturen und die Funktionskontrolle geht, halten einige Passanten inne und betrachten staunend das Schauspiel, in Betrieb auch etwas für die Ohren. Musik für die Sagimannschaft der Vereinigung Sagi Menziken. Die Vereinigung zählt 230 Beitragszahlende – mindestens zehn Franken pro Jahr – und Gönner.

Statt Abbruch unter Denkmalschutz

«Im Winter stellen wir sie ab wegen Vereisungen, die das Wasserrad beschädigen könnten», sagt Kari Stutz, 85, Präsident der Vereinigung und seit Anbeginn dabei. Davon zeugen die Funktionsskizzen des ehemaligen Maschinenbautechnikers an der Wand. Auch die Transmissionsriemen aus Leder können sich im Winter im Sagistübli entspannen.

Anfangs der 80er-Jahre sei ein Abbruch zur Diskussion gestanden, erinnert sich Stutz. Grund genug, aktiv zu werden. Vorab der Menziker Peter Siegrist habe für den Erhalt geweibelt. Heute steht die Sagi unter Denkmalschutz.

Die Sagi Menziken, in einem Bild von 2017. Rahel Plüss

Die Vereinigung konnte die «einfache Gattersäge» von den Nachkommen des letzten Besitzers, Alfred Weber (1902 bis 1969), kaufen. Grümpelkammer eines Schreiners. Zwischen 1982 und 1986 renovierte die zwölfköpfige Sagimannschaft in Fronarbeit das Werk. «An der Mechanik mussten wir nicht einmal allzu viel machen», erinnert sich Kari Stutz. Holzfassade, Dach: Es gab genug zu tun, aber nicht zu viel, denn der Charakter sollte erhalten bleiben.

Zur Feier brachte die Post eigens eine Briefmarke heraus

Noch riecht es nicht nach Holz an diesem Samstag; Fett- und Ölgerüche dominieren, denn die Metallteile wollen ebenso gepflegt sein wie die Treibriemen, wo Wachs zum Einsatz kommt. Beim Wasserrad ist eine Holzschaufel abgebrochen; sie muss ersetzt werden. Kari Stutz und Roy Weber, der Sagiobmann, schauen sich die Sache an. Eine Stunde später wird ein neues Brett angeschraubt. «Verschleissmaterial», meint Roy Weber.

Roy Weber (links) und Kari Stutz begutachten das Wasserrad. Peter Weingartner

1986 wurde die Restauration der Sagi Menziken abgeschlossen, das Werk eingeweiht, und zwar mit einem Dorffest. «Die Post brachte sogar eine Briefmarke mit dem Bild der Sagi heraus», sagt Kari Stutz. 1998 leistete man sich ein neues Wasserrad; auch das Wehr zur Verhinderung von Überflutungen bei Hochwasser wurde erneuert.

«Jemand von uns hat immer Pikettdienst», sagt Kari Stutz, und die Pensionierten in der Vereinigung, die Mehrheit, legen bei Bedarf auch unter der Woche Hand an, wenn etwas zu reparieren ist.

Elektromotor kann Wasserrad ersetzen

Der erste Sägeversuch nach der Winterpause bringt das Sägeblatt keinen halben Meter in den Stamm hinein. «Da schlägt etwas», sagt der Präsident mit dem feinen Gehör, steigt auf die Säge und dreht zwei lockere Schraubenmuttern fest. Irgendetwas stimmt noch nicht.

Kari Stutz zieht eine lose Mutter an. Peter Weingartner

Die Rentner sind fit, hinunter gehts in die Unterwelt, dann wieder hoch. Irgendwo ist noch ein Bock drin. Heute treibt nicht das Wasserrad die Säge an, sondern ein kleiner Elektromotor mit sechs Kilowatt Antriebsleistung. Wie im Hochsommer, wenn das Wasser nicht reicht.

Auch für Schulklassen und Private

Die Vereinigung sägt nicht nur an den ersten Samstagen im Monat. «Wir nehmen die Säge auch für Private in Betrieb, für Schulklassen und andere Gesellschaften», sagt Kari Stutz. Ebenso am Schweizer Mühlentag am 28. Mai und am Menziker Trödlermarkt am 7. Mai.

Und wie kommen die Hobbysäger – nur zwei der Sagimannschaft sind «Hölzige» - zu ihren Stämmen? Das seien einerseits Private, die aus einem Baum Läden für ein Möbelstück sägen lassen, aber auch der Forstbetrieb. Da würden die Bretter vom Bauamt verwendet. «Als Verein dürfen wir keine Rechnungen stellen; da halten wir unser Kässeli hin», schmunzelt Stutz.

Der Inhalt dieses Kässelis begleicht auch das Mittagessen im Sagistübli, wo auf Fotos ehemalige Sagibetreiber hängen, wo aber auch der Menzopreis 2014 der Gemeinde Menziken steht. Und Andrea Wey, die einzige Frau in der Sagimannschaft, die Sekretärin, bringt das Dessert.

