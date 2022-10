Sternekoch Kevin Romes über seine Karriere und das «Skin's»

Lenzburg Der Mann hinter den zwei «Michelin»-Sternen: Junger Spitzenkoch spricht über seine Karriere Zehn Jahre lang lernte Kevin Romes auf der halben Welt von den besten Köchen. Seit vier Monaten ist er Küchenchef im Lenzburger «Skin's – the Restaurant». Er erzählt, wieso sein ursprünglicher Traum nicht aufging und was ein Unfall mit seiner steilen Karriere zu tun hat. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 23.10.2022, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Mai ist Kevin Romes Küchenchef im «Skin's – the Restaurant» in Lenzburg. Vier Monate danach wurde er bereits mit zwei «Michelin»-Sternen ausgezeichnet. Severin Bigler

Fast sein halbes Leben hat der 31-jährige Kevin Romes bereits dem Kochen gewidmet – und er legt gerade erst los. Vor knapp vier Monaten trat er seine erste Stelle als Küchenchef an.

Jetzt, nur vier Monate nach der Eröffnung des «Skin's», wurde das Restaurant in der ehemaligen Hero-Fabrik als einziges im Aargau mit zwei «Michelin»-Sternen ausgezeichnet. «So schnell hat das in der Schweiz noch niemand geschafft», sagt Romes. Beim Gedanken an die Auszeichnung schüttelt er immer noch lachend und ungläubig den Kopf.

Seit der Verleihung habe sich einiges getan: «In den 48 Stunden danach erhielten wir rund 100 Reservierungen.» Über Wochen sei das Restaurant an Wochenenden nun ausgebucht. Eine weitere Änderung: Bis anhin seien die meisten Reservierungen aus der Region gekommen. «Mittlerweile kommen die Gäste auch aus Genf oder Luxemburg», so Romes. Die neue Begeisterung für sein Restaurant sieht er mit gemischten Gefühlen:

«Einerseits freut es mich natürlich riesig, andererseits habe ich aber auch Respekt vor der Erwartungshaltung der neuen Gäste.»

Romes zufolge überwiegen aber die positiven Gefühle. Darunter auch Dankbarkeit seinem Team und dem Inhaber Felix Bertram gegenüber. Sterne hin oder her, sei das Wichtigste immer noch, den Gästen eine Freude zu bereiten. «Das hat mir schon immer Spass gemacht», sagt er.

Dennoch war Koch nicht sein erster Berufswunsch. «In der siebten und achten Klasse mussten wir Praktika machen, um zu sehen, welche Berufe uns gefallen», erinnert sich der Sternekoch. Das erste Praktikum absolvierte er als Metallbauer. «Ich habe schnell gemerkt, dass das nicht ganz meine Welt ist», sagt er lachend.

Küchenchef Kevin Romes (links) mit Souschef Pascal Hobler, Basile Schneider (Sommelier) und Inhaber Dr. Felix Bertram. Severin Bigler

Ein Jahr später suchte er sich ein neues Praktikum: «Weil meine Mutter immer gut und viel kochte, dachte ich, das schaue ich mir auch an.» Schnell war er von der Welt des Kochens begeistert. Seine Mutter war aber nicht nur seine Inspiration, sondern auch sein Nachttaxi: «Während meiner Ausbildung arbeitete ich rund eine Stunde von zu Hause entfernt», sagt Romes. Nach den Nachtschichten holte ihn seine Mutter oft ab. «Das, obwohl sie früh wieder aufstehen musste.»

Reisen und lange Tage gehören dazu

Nach der Ausbildung den Schritt von der normalen in die Elite-Küche zu wagen, dazu entschied sich der Rheinländer aber erst nach einem Unfall: «Ich habe mir beim Schlitteln den Oberarm zertrümmert», erzählt er. In den drei Monaten, in denen er nicht arbeiten konnte, fiel schliesslich die Entscheidung. «Ab da habe ich angefangen, mich bei Sterneköchen zu bewerben – mit Erfolg!»

Romes lernte unter anderem in Hongkong, St.Gallen, Portugal und auf dem Schloss Elmau von der Gastro-Elite. Den besten Koch Deutschlands fand er mit 23 Jahren im Dreisternerestaurant Überfahrt am Tegernsee. «Christian Jürgens lebte uns pure Perfektion vor – das habe ich versucht, so gut wie möglich zu übernehmen», erinnert er sich. Dafür arbeitete er rund 16 Stunden täglich.

Jetzt seien es «nur» noch etwa zwölf Stunden pro Tag. Immerhin ist sein Arbeitsweg kurz: Für den Job als Küchenchef im «Skin's – the Restaurant» zog er mit seiner Freundin von Bayern nach Lenzburg.

In der Küche wird Fussball geschaut

Das Team, welches er zusammenstellen durfte, habe sich zu seinem engen Freundeskreis entwickelt. Die freundschaftliche Beziehung widerspiegelt sich gemäss Romes auch in der Küche.

So bestimme das Team zum Beispiel auch bei Menupunkten mit, gegessen werde gemeinsam und Bundesligaspiele würden zusammen aus der Küche oder bei jemandem zu Hause verfolgt. «Bei uns sind alle auf Augenhöhe.» Aus diesem Grund sehe er die «Michelin»-Sterne auch nicht als Eigenverdienst. «Wir haben ein grossartiges Team», sagt Romes.

Diejenigen von ihnen, die an der Sterneverleihung nicht dabei sein konnten, haben sie per Livestream mitverfolgt. «Alle haben sich sehr gefreut», erinnert er sich. Auch sämtliche Küchenchefs, unter denen Romes bisher gearbeitet hat, gratulierten ihm. Es gab aber jemanden, der sich mehr als alle anderen über den Erfolg des jungen Küchenchefs freute: «Meine Mutter war unglaublich stolz.»

Das, auch wenn das eigene Restaurant in Lenzburg nicht sein ursprünglicher Traum war: «Ich wollte immer von den Besten lernen und dann in meiner Heimatstadt das erste Sternerestaurant eröffnen.» Jemand anders sei ihm jedoch zuvorgekommen. «Dafür kam aber das Angebot von Felix Bertram», so Romes. Nur wenige Monate nach der Eröffnung ist das «Skin's» nun offiziell das beste Restaurant im Aargau. Der Erfolg sei aber nicht garantiert: «Jetzt gilt es, die Sterne zu verteidigen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen