Polizei fährt bei Blaulichtfahrt in Hausmauer

Leimbach Nach Streifkollision beim Überholen: Polizei prallt bei Blaulichtfahrt in Hausmauer Während einer Fahrt mittels Sondersignal kam es am Donnerstag in Leimbach zu einer Streifkollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden. 10.06.2021, 15.58 Uhr

Der Patrouillenwagen prallte in eine Hausmauer. Kapo AG

Kurz vor 12.30 Uhr fuhr am Donnerstag ein Patrouillenwagen der Kantonspolizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Horn durch Leimbach. Auf der Hauptstrasse von Zetzwil in Richtung Reinach kam es bei einem Überholmanöver zu einer Streifkollision. Wie die Polizei mitteilt, sei der Patrouillenwagen aufgrund eines umgehend eingeleiteten Brems- und Ausweichmanövers anschliessend in eine Hausmauer geprallt.