Leimbach Kantonale Asylunterkunft steht immer noch leer – die einzigen zwei Bewohner sind spurlos verschwunden Eigentlich sollte sie schon im Sommer belegt werden, die kantonale Asylunterkunft in Leimbach. Das ist schwerer als ursprünglich gedacht. Nun könnte es aber bald vorwärts gehen, kündigen die Behörden an. Florian Wicki Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Die Asylunterkunft in Leimbach (Gemeindehaus im Bild) steht immer noch leer. Das könnte sich bald ändern. Bild: Britta Gut

Das Dorf war in Aufregung, nachdem Frau Gemeindeammann Hannelore Zingg-Hoffmann an der letzten Sommer-Gmeind verkündete, der Kanton richte in Leimbach eine Asylunterkunft ein. Dafür habe er die vier Wohnungen in der ehemaligen Bäckerei an der Hauptstrasse gemietet, gleich neben dem Schulhausplatz und dem Gemeindehaus. Ende Juni sollten die ersten Asylsuchenden bereits einziehen. Eine Woche vorher stellten sich die verantwortlichen Behörden im Rahmen eines Informationsanlasses den Fragen und Emotionen der Bevölkerung.

Ein gutes halbes Jahr später hat sich in Leimbach noch nicht viel getan, erklärt Frau Gemeindeammann Zingg-Hoffmann auf Anfrage: «Die Unterkunft steht immer noch leer.» Bisher sei der grosse Ansturm ausgeblieben, den man im Juni noch befürchtete, als der Kanton bekannt gab, 25 Personen im 500-Seelen-Dorf unterbringen zu wollen. Es sei zwar schon einmal ein Paar vorbeigekommen, fügt Zingg-Hoffmann an: «Die sind aber einen Monat später mit Sack und Pack verschwunden, es hat ihnen wohl in Leimbach nicht gefallen.» Man habe sie nicht gefragt, wohin sie gingen, ihnen aber beim Weggehen zugeschaut.

Schule schon heute voll

Das war Mitte September, seit da steht die Unterkunft wieder leer. Das soll auch so sein, erklärt Stephan Müller, Leiter Sektion Betreuung Asyl vom Kantonalen Sozialdienst: «Die Unterkunft wird für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine bereitgehalten. Dies wurde mit der Standortgemeinde so vereinbart.» Das bestätigt auch Zingg-Hoffmann, Gesundheitsminister Jean-Pierre Gallati habe ihr persönlich zugesichert, dass bis nächsten April nur geflüchtete Personen aus der Ukraine in Leimbach untergebracht werden.

Er habe bei einem Besuch vor Ort ausserdem ein weiteres Zugeständnis an Leimbach gemacht, erklärt Frau Gemeindeammann Zingg-Hoffmann: «Im Moment dürfen bei uns keine schulpflichtigen Kinder untergebracht werden.» Das war eine der Sorgen, die sich die Gemeinde bereits im Juni gemacht hat; dass die Leimbacher Primarschule an ihre Kapazitätsgrenze stossen könnte. Die Situation habe ich inzwischen sogar noch weiter verschärft, so Zingg-Hoffmann: «In Reinach musste auf dieses Schuljahr eine 6. Klasse aufgelöst werden, was ein paar zusätzliche Schüler nach Leimbach gebracht hat. Inzwischen ist unsere Schule also randvoll.»

Anzahl Schutzsuchender könnte zunehmen

Die leere Unterkunft in Leimbach dürfte nicht mehr allzu lange leer bleiben. Zumindest nicht, wenn es nach Stephan Müller vom Kantonalen Sozialdienst geht: «Die Prognosen des Bundes deuten darauf hin, dass die Anzahl an Schutzsuchenden aus der Ukraine im Winter zunehmen könnte und die Unterkunft mit grosser Wahrscheinlichkeit belegt werden wird.» Das aber nur wenn nötig: «Die Belegung erfolgt bei Bedarf, resp. wenn andere Kapazitäten erschöpft sind.»

Auch beim Kanton weiss man übrigens nicht, wohin das ukrainische Ehepaar Mitte September hin ist. Müller: «Die Personen sind selbstständig und ohne Angaben von Gründen ausgezogen.» Es komme vor, dass Personen aus dem Asylbereich untertauchen oder weiterreisen ohne vorgängige Information, eine entsprechende Statistik werde aber nicht geführt. Er fügt an: «Dass Personen ohne Wissen des Kantons aus einer kantonalen Unterkunft ausziehen, kommt aber sehr selten vor.» Und solle eigentlich auch nicht passieren; Umplatzierungen würden üblicherweise von der gebietszuständigen Gruppenleitung der Sektion Betreuung begleitet.

