Leimbach: Bevölkerung ist wegen Asylunterkunft sauer auf Kanton

Leimbach «Ich fühle mich vom Kanton verarscht»: An der Infoveranstaltung über die neue Asylunterkunft gehen die Wogen hoch Der Kanton eröffnet in Leimbach eine neue Asylunterkunft, in der bis zu 25 Menschen unterkommen sollen. Dagegen wehren kann sich die Gemeinde nicht – dies machte der Gemeinderat an einer Infoveranstaltung klar. Das führte zu aufgebrachten Voten. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 23.06.2022, 19.07 Uhr

Rund 60 Leute erschienen am Mittwochabend an der Infoveranstaltung. Bild: Natasha Hähni

«Aus dem Debakel in Bettwil nicht gelernt?» – So kommentierte der ehemalige Gemeindeammann der Freiämter Gemeinde, Wolfgang Schibler, den AZ-Bericht über die geplante Eröffnung einer kantonalen Asylunterkunft in Leimbach. In Bettwil hatte der Bund 2011 eine Asylunterkunft geplant und die Gemeinde erst spät informiert. Das brachte die rund 500 Bewohnenden des Dorfs derart auf, dass sie mit Fackelzügen und Kundgebungen protestierten – mit Erfolg.

In Leimbach kam es am Mittwochabend an einer Infoveranstaltung nicht ganz so weit. Aber die Bewohner sind sauer. «Herr Gallati und das Departement Gesundheit und Soziales haben versagt», sagte eine Votantin. Denn als sich der Kanton nach freien Unterkünften für ukrainische Geflüchtete umgesehen hatte, meldete sich Leimbach direkt. Mit Hilfe von Spenden wurde eine Wohnung möbliert. Aktuell stehe sie immer noch leer. «Vom Kanton erhielten wir nie eine Antwort», so Ammann Hannelore Zingg.

Dafür teilte der Kanton dem Gemeinderat mit, dass er einen Mietvertrag für eine Liegenschaft mit vier Wohnungen unterzeichnet habe. Und dass darin im – für Leimbacher Verhältnisse – grossen Stil Geflüchtete untergebracht werden. Der Gemeinderat des 500-Seelen-Dorfs fühlte sich vor den Kopf gestossen und überrumpelt.

Die mangelhafte Kommunikation führt Pia Brugger, Leiterin der Unterabteilung Asyl beim kantonalen Sozialdienst, auf die überwältigende Menge an Fällen seit Beginn der Ukraine-Krise zurück. «Es ist in der Tat eine Extremsituation», sagte sie. Brugger und der Leiter des Fachbereichs Betreuung, Marcel Thüler, beantworteten am Mittwochabend die Fragen von rund 60 Personen.

Vorurteile bestätigen sich kaum

«Wer wird in der Unterkunft untergebracht?», fragte jemand. Laut Vizeammann Benno Woodtli habe Jean-Pierre Gallati, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales (DGS), dem Gemeinderat versichert, dass bis im April 2023 nur ukrainische Familien in der direkt neben der Schule gelegenen Unterkunft leben sollen. «Wer kann mir garantieren, dass es danach nicht 20 alleinstehende Männer sein werden?», rief eine aufgebrachte Leimbacherin. Das Plenum quittierte mit Applaus.

Brugger hielt dagegen: In kleinen Gemeinden wie Leimbach werde bei jeder Platzierung geschaut, dass diese auch für die Gemeinde Sinn macht. Bis jetzt habe das gut funktioniert. «Wir haben kurz vor der Belegung einer neuen Unterkunft oft Kritik, bei der Schliessung hören wir aber oft, dass die Anwohner es schade finden, wenn die Leute gehen», sagte sie. Ein älterer Herr reagierte mit einem ironischen: «Genau!»

Zwei Grossräte und ein Zahlenchaos

Wer der Vermieter sei, der sich nun eine «goldene Nase» verdient, wollte ein Leimbacher von Stefan Duttweiler, Leiter des Fachbereichs Liegenschaften und Logistik, wissen. «Wir wurden von einem Vermieter, den wir bereits kannten, gefragt, ob wir die Liegenschaft mieten wollen», erklärte dieser. Und ergänzte um eine Aussage, die für Unmut sorgte: Der Vermieter kaufte das Gebäude erst, als der Kanton die Zusicherung für einen fünfjährigen Mietvertrag gab. Die Frage nach dem Mietpreis beantwortete FDP-Grossrätin Karin Fäs: «Der Preis wurde in der Kommission besprochen und als angemessen empfunden. Veröffentlichen können wir die Zahlen wegen des Kommissionsgeheimnisses aber nicht.»

Der Menziker FDP-Grossrat Adrian Meier meldete sich ebenfalls zu Wort. Er kritisierte die Aufteilung der Asylunterkünfte. «Bei uns im Wynental sind sieben von 50 Unterkünften, das sind rund 15 Prozent. Die Region hat aber weniger als 10 Prozent der Einwohnenden im Aargau.» Pia Brugger erklärte: «Sie beziehen sich dabei auf die Anzahl Unterkünfte. Wichtig sind aber die Plätze.» Heisst: Im Wynental sind viele kleinere Unterkünfte eröffnet worden. Dies, obwohl das Parlament dem kantonalen Sozialdienst den Auftrag erteilt habe, grössere Unterkünfte zu bauen.

Bald ein Apéro?

Eine Bürgerin meinte dennoch: «Nennen Sie mir ein anderes Dorf, in dem die Flüchtlinge fünf Prozent der Einwohnenden ausmachen!» Sie betonte immer wieder, dass sie nichts gegen die Schutzsuchenden habe, ergänzte jedoch: «Ich fühle mich vom Kanton verarscht!»

Sorgen bereitete einer anderen Leimbacherin, ob die Schule genügend Kapazitäten haben wird. Für die Betreuung ist laut Thüler gesorgt. Ab Ende Juli soll die erste Familie einziehen. Sechs Betreuungspersonen – insgesamt 580 Stellenprozente – sind für die sieben Unterkünfte zwischen Menziken und Kulm verantwortlich. Zwischenfälle habe es in den vergangenen Monaten kaum gegeben: «Unsere Hoffnung ist, dass wir in ein paar Jahren, wenn wir die Unterkunft schliessen, einen Apéro machen und sagen können, es sei eine gute Zeit gewesen.» Frau Ammann Zingg fragte lachend: «Bezahlen Sie den?» Thüler ergänzte, er würde ihn sogar selber bezahlen.

