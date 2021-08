Lehrplan 21 an Aargauer Sonderschulen

Lehrplan 21 Selber Massstab, unterschiedlicher Zeitplan: Sonderschulen führen Lehrplan 21 ein Die Stiftung Schürmatt führt zwei heilpädagogische Schulen. Lehrerin Yasmin Ferreira über die Folgen des neuen Lehrplans. Natasha Hähni 30.08.2021, 14.14 Uhr

Der Lehrplan 21 wurde dieses Jahr an den Sonderschulen eingeführt. Zvg / Aargauer Zeitung

Seit diesem Schuljahr orientieren sich die Lehrpersonen an den Heilpädagogischen Schulen der Stiftung Schürmatt am Lehrplan 21. Dieser wurde von 2012 bis 2014 von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) erarbeitet. Es ist der erste einheitliche Lehrplan für die Deutschschweizer Schulen.

Die Einführung folgt dem Artikel 62 in der Bundesverfassung und dient der Harmonisierung der Schulen. Die Lernziele sollen in allen Klassenstufen identisch sein. Dies vereinfacht einem Kind bei einem Umzug in einen anderen Kanton den Eintritt in eine neue Schule. Im Herbst 2014 wurde der Lehrplan 21 freigegeben. Nach der Freigabe entschied jeder Kanton gemäss den eigenen Rechtsgrundlagen über die Einführung.

Zusammenarbeit war zweitrangig

Die Sonderschulen im Kanton folgen mit der Einführung des Lehrplans 21 den Regelklassen, die bereits vor einem Jahr umgestellt haben. Die Stiftung Schürmatt führt zwei heilpädagogische Schulen; eine in Zetzwil und eine in Aarau, vier kooperative Kindergärten und eine kooperative Schulklasse. Die Institution führte im letzten Jahr obligatorische Kurse durch, um die Lehrpersonen auf die neue Unterrichtsform einzustellen. Eine von ihnen ist Yasmin Ferreira.

Sie unterrichtet an der HPS in Aarau. Die 24-Jährige sieht in der Umsetzung des Lehrplans 21 nicht nur für die Kinder mit einer Beeinträchtigung grosse Vorteile und Chancen, sondern auch für sie als Lehrperson. Sie sagt: «Es gab Zeiten, da gab es keinen verbindlichen Lehrplan für die Heilpädagogischen Schulen. Jede orientierte sich an unterschiedlichen, jedoch ähnlichen Zielen. Auf eine Zusammenarbeit wurde wenig Wert gelegt.»

Yasmin Ferreira aus dem Seetal arbeitet als Lehrperson an der HPS Aarau, Stiftung Schürmatt. Zvg / Aargauer Zeitung

«Der Lehrplan 21 ist wie ein Smartphone»

Die Umsetzung des Lehrplans 21 führe zu einem regelmässigen Austausch und mehr Teamarbeit. Es mache die Vorbereitung auf den Unterricht einfacher, weil man den Lehrplan 21 als roten Faden nutzen könne. Und: «Er sorgt im Bildungsbereich für mehr Transparenz.»

Ferreira ist im Seetal aufgewachsen und arbeitet im 80-Prozent-Pensum. Die Umstellung bedeute für Lehrerinnen und Lehrer zwar einen Mehraufwand und ein Umdenken, aber sie sei überzeugt: «Es ist wie damals, als alle auf ein Smartphone umstellten. Es braucht Zeit, bis man mit den neuen Instrumenten umgehen kann.» Und es habe auch mit der Haltung gegenüber etwas Neuem zu tun.

Haushalt ist in der Schule ein Thema

Sie sei bereits in der Ausbildung an den Lehrplan 21 herangeführt worden. «Wir Studierende haben den Lehrplan grundsätzlich positiv aufgenommen.» Es erfordere ein Umdenken, weil anders unterrichtet werde, als sie es noch in der Schule erlebt hatte.

Neu werden Fächer wie Wirtschaft, Arbeit und Haushalt sowie Medien und Informatik konkreter thematisiert. Die Umsetzung des Lehrplans 21 beinhaltet das fächerübergreifende Arbeiten. Themen, die Kinder in einer Klassenstufe lernen, werden in einer anderen Form und Kontext in verschiedenen Fächern im darauffolgenden Schuljahr wiederholt.

Die Kompetenzen müssen nicht immer erreicht werden

Es geht um Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erwerben. «Gerade für Kinder mit Handicap soll kein separater Lehrplan gelten, sondern es gilt derselbe Massstab wie für die Kinder in den Regelklassen auch», sagt Christine Blum, Leiterin Geschäftsbereich Schule und Therapie der Stiftung Schürmatt. Die Erreichung aller Kompetenzen pro Altersstufe stehe aber nicht im Vordergrund. Es gehe um Befähigungen und um die Chance, grösstmögliche Selbstständigkeit zu erwerben.

Diese Kompetenzen sind nicht nur in den Schulfächern wie Mathematik oder Sprache zu erreichen, es wird auch das Gewicht auf die entwicklungsorientierten Zugänge gelegt. Ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Lehrpersonen und Therapeutinnen oder Therapeuten, bestimme die Ziele in Absprache mit den Eltern und dem Kind individuell und passe diese dem Lernfortschritt immer wieder an. Der Lehrplan gebe dabei die Kompetenzen pro Zyklus vor, die erreicht werden sollten.

Der Lehrplan beginnt schon in der Garderobe

Ferreira selbst unterrichtet insgesamt sieben Kinder auf der Kindergartenstufe bis zur zweiten Primarklasse. Wie diese individuellen Lernfortschritte bei einem Kind mit Handicap aussehen, schildert sie an einem Beispiel aus der Mathematik: «Im Lehrplan steht, dass sich Kinder in der zweiten Klasse (Zyklus 1) im 100er Raum orientieren können, bei uns an der HPS lernt das ein Kind vielleicht erst später in der Mittelstufe.» Zudem beginne das Aneignen von Kompetenzen bei ihnen schon in der Garderobe.

«Es geht darum, ob ein Kind die Information, dass es die Schuhe aus- und die Finken anziehen soll, aufnehmen und umsetzen kann.» Hier könne bereits als Einbezug des Moduls «Medien & Informatik» ein iPad helfen. Denn die Kommunikation über Bilder sei für Kinder mit Beeinträchtigung oft einfacher. Ferreira sagt: «Es braucht nun Zeit, um den Lehrplan 21 zu erproben und zu beurteilen, was in der Praxis gut funktioniert und was abgeändert werden sollte.»