Keine Belege, keine Verurteilung am Bezirksgericht Kulm

Kulm Tränen oder Verhärtung? Keine Belege – keine Verurteilung Wozu seelische Verletzungen führen können, zeigte exemplarisch ein Fall vor dem Bezirksgericht Unterkulm. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anita wurde vor dem Bezirksgericht freigesprochen. Pascal Bruhin (pbr) / Aargauer Zeitung

Anita und Yvonne (alle Namen geändert) sind beide in ihren frühen Sechzigern. Die zwei Frauen unterhalten alles andere als ein freundschaftliches Verhältnis. Seit dem Tod von Anitas Bruder und Yvonnes Lebensgefährten, Kurt, vor eineinhalb Jahren, sind sie einander definitiv nicht mehr grün.

Am 15. Mai 2021 starb Kurt mit 63 Jahren an Corona nach drei Wochen im Koma. Eine Woche nach seinem Tod erhielt Anita von Yvonne einen Brief. Darin verlangt sie von der Schwester des Verstorbenen diverse Gegenstände, unter anderem den Schlüssel zu Kurts Hobbyraum und den Autoschlüssel zu einem Camper. Die Beziehung zwischen Kurt und Yvonne wird an der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Kulm mehrfach als On-off-Beziehung bezeichnet.

Räumung unter Zeitdruck – die Möbel sind entsorgt

Nachdem Anita, mit der Betreuung ihrer 87-jährigen demenzkranken Mutter sowieso schon bis zur Belastungsgrenze gefordert, nicht reagiert, doppelt Yvonne nach. Und das nicht zu knapp: Kommoden, Lattenroste, ein selbst gemachtes Bild, ein Reservebett und ein Smartphone stehen auf der Liste der herauszugebenden Gegenstände. Ausserdem setzt sie ihr eine Frist: den 21. Juni. Anita reagiert wieder nicht. Daraufhin macht Yvonne noch vor Ablauf der Frist eine Anzeige. Sie beschuldigt Anita der Sachentziehung.

In dieser Zeit muss Anita die Wohnung ihres verstorbenen Bruders räumen. Nachbarn, die als Zeugen vorgeladen sind, helfen ihr. Alle tragen Masken. Geräumt wird radikal; die Möbel werden entsorgt. Der Vermieter will die Wohnung umgehend weiter vermieten. Anita: «Hätte ich mich an fremden Gegenständen bereichern wollen, hätte ich sie sicher nicht entsorgt.»

Vielleicht hätte Yvonne sich juristisch beraten lassen müssen. Vielleicht hätte sie sich die Anregung von Gerichtspräsident Christian Märki wenigstens anhören sollen: eine aussergerichtliche Einigung. Die Verhärtung, die Verbitterung ist Yvonne ins Gesicht geschrieben. Anita kämpft derweil, nicht immer erfolgreich, mit den Tränen. Andeutungsweise werden die Wunden sichtbar. Anita hat Yvonne den Besuch Kurts im Spital untersagt; unterschwellig macht sie Kurts Lebensabschnittspartnerin für Kurts Erkrankung verantwortlich.

Der Knackpunkt sind fehlende oder ungenügende Belege

Rechtlich steht Yvonne auf verlorenem Posten, zumal Anita keinen Grund sieht, warum die Gegenstände in der Wohnung ihres Bruders nicht ihm gehören sollten: «Ich kann ihn nicht mehr fragen; er ist gestorben.» Die Schlüssel hat sie später der Polizei übergeben. Anitas Verteidiger zerpflückt die Forderungen Yvonnes. Jene hatte Schadenersatzforderungen von 6500 Franken angemeldet. Die monierten Auslagen und Käufe seien nicht belegt, sondern «reine Behauptungen ins Blaue hinaus». Wollte sie Anita eins auswischen, da sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat?

Von skurrilen Belegen spricht der Verteidiger, so für ein «cooles halbhohes Bett» ohne Quittung und nicht belegtem Preis, eine Bestellbestätigung mit Kurt als Besteller. Dazu habe Yvonne keine Anstalten gemacht, die angeblich ihr gehörenden Sachen abzuholen beziehungsweise sich um einen Termin zu bemühen, obwohl sie in einem Brief jemanden genannt hatte, der sich bei Anita melden werde. Und das Smartphone gehörte erwiesenermassen Kurt.

«Auf allen Ebenen nicht glücklich agiert»

Die letzte Chance, die Sache ohne Urteil zu erledigen, scheitert an Yvonnes Nein. So tut Richter Christian Märki, was er angesichts erheblicher Zweifel tun muss: Er spricht Anita von Schuld und Strafe frei. Will Yvonne Forderungen geltend machen, steht ihr der Zivilweg offen, allein.

Die Unterlagen seien ungenügend. Sämtliche Kosten des Verfahrens fallen an den Staat. Märki erkennt die schwierige Zeit, die beide Frauen durchgemacht haben, und dass beide wohl «auf allen Ebenen nicht glücklich agiert» hätten. Er hoffe mit diesem Urteil auf einen Schlussstrich unter die leidige Geschichte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen