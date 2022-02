Tibeterin verlässt Schweiz nach Wegweisung nicht, wird verurteilt

Kulm Tibeterin verlässt die Schweiz nach Wegweisung nicht und wird verurteilt: Das Obergericht stützt den Entscheid Asylanträge von Personen mit tibetischer Ethnie sind kompliziert, weil ihnen eine Rückkehr in ihre Heimat oft nicht möglich ist. Eine Frau stellte sich auf den Standpunkt, sie hätte nicht zurückkehren können. Das Obergericht erachtet sie als schuldig. Zara Zatti 10.02.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz erhalten längst nicht alle Menschen tibetischer Ethnie Asyl. Hier demonstrieren sie an einer Kundgebung in St.Gallen. Ralph Ribi

Die Wegweisung von Personen mit tibetischer Ethnie ist grundsätzlich schwierig, denn eigentlich weist die Schweiz keine Personen nach China aus, weil ihnen dort Menschenrechtsverletzungen drohen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) stellt sich jedoch auf den Standpunkt, dass die Asylsuchenden tibetischer Ethnie zuvor in Nepal oder Indien gelebt haben und dorthin zurückkehren können. Allerdings stellen diese Behörden in der Regel keine Reisepapiere aus, was eine Ausreise verunmöglicht. Mit der komplizierten Situation war auch der Kanton Aargau schon mehrfach konfrontiert.

Eine Frau, die sagte, sie stamme aus China, stellte 2013 einen Asylantrag. Das SEM wies sie per Ende 2015 aus der Schweiz weg, mit der Begründung, dass die Angaben der Beschuldigten, wonach sie im Heimatland verfolgt sei, unglaubhaft und widersprüchlich seien. «Die Behauptung, die Beschuldigte stamme aus China, erweise sich gemäss Sprach- und Herkunftsgutachten als wahrheitswidrig», heisst es im Gerichtsurteil.

Die Beschuldigte verliess das Land jedoch nicht und stellte ein Gesuch für eine Härtefallbewilligung. Im Mai 2018 wurde ihr das Abwarten dieses Urteils in der Schweiz gewährt. Schliesslich wurde das Härtefallgesuch Ende November 2018 bewilligt. Obwohl sie jetzt in der Schweiz bleiben durfte, stellte die Staatsanwaltschaft Kulm im Juni 2022 einen Strafbefehl aus, weil sie sich zwischenzeitlich illegal in der Schweiz aufgehalten hatte.

Weiterzug ans Obergericht hat sich für die Frau nicht gelohnt

Die Frau erhob Einsprache gegen den Strafbefehl, wonach es im Februar 2021 zur Verhandlung am Bezirksgericht Kulm kam. Dort wurde festgestellt, dass das Beschleunigungsgebot im Verfahren nicht eingehalten wurde. In der Schweiz sind Strafbehörden verpflichtet, Verfahren voranzutreiben, um die beschuldigte Person nicht unnötig über die gegen sie erhobenen Vorwürfe im Ungewissen zu lassen. Weiter wurde die Beschuldigte zwar verurteilt, auf eine Bestrafung wurde aber verzichtet. Einzig die Gerichtskosten von knapp 2000 Franken musste sie selbst bezahlen.

Die Frau zog das Urteil ans Obergericht weiter und plädierte auf einen Freispruch, mit der Begründung, das Beschleunigungsverbot sei verletzt worden und ausserdem sei ihr eine Ausreise nach China, Indien oder Nepal nicht möglich gewesen. Gelohnt hat sich der Weiterzug für die Beschuldigte nicht: Das Obergericht hält an der Schuld fest, zu den Gerichtsgebühren kommen weitere 113 Franken hinzu.