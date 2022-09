Kulm Kulmer Kirchenknatsch vorbei: Der Souverän hat entschieden Nachdem alle Ordinierten der Reformierten Kirche Kulm den Hut nahmen, gab es Aufrufe dazu, die Kirchenpflege auszuwechseln. Die Stimmbevölkerung hat nun ebenjener Pflege erneut das Vertrauen ausgesprochen. Florian Wicki 25.09.2022, 12.31 Uhr

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirche Kulm (Kirche in Unterkulm im Bild) wurde wiedergewählt. Britta Gut

(Juni 2020)

Es war eine kleine Meldung in der «Chelezytig» der Reformierten Kirche Kulm, welche die Gemeinden Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal umfasst: Die Pfarrerin und beide Sozialdiakone haben gekündigt. Grund seien viele Konflikte und ein mangelndes Vertrauensverhältnis zur Kirchenpflege. Pfarrerin Christine Friderich erklärte daraufhin in der AZ, die internen Konflikte hätten sie zusehends belastet und auf ihr Gemüt geschlagen. Deshalb habe sie die Reissleine ziehen müssen und ziehe nun in den Kanton Bern, arbeite dort in einer Gemeinde als Pfarrerin.