Bezirksgericht Kulm: Mann wegen Hundeattacke angeklagt

Kulm Hat er nun «Beiss» oder «Scheiss» gesagt? Mann wegen vermeintlicher Hundeattacke und Todesdrohungen angeklagt Wegen Drohungen, Nötigung und Sachbeschädigung in einer Gefängniszelle stand ein Mann in Kulm vor Gericht. Dabei ging es auch um einen Hund, der allerdings nur französisch verstehen soll. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Bezirksgericht Kulm & Stützpunkt Kantonspolizei Aargau, Unterkulm. Aufgenommen am 23.06.2020 Britta Gut

Die Liste ist lang. Boris (Name geändert) stand am Donnerstagmorgen unter anderem wegen mehrfacher Drohung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen Sachbeschädigung vor Gericht. Die insgesamt vier Zwischenfälle, die von Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny im Gemeindesaal Unterkulm behandelt wurden, liegen alle fast zwei Jahre zurück. Boris wurde nach dem Vorfall verboten, Hunde zu halten sowie Hunde von Drittpersonen in seinem Haushalt oder an einem anderen Ort in Obhut zu nehmen. Dieses Urteil bestätigte das Obergericht kürzlich.

Damals hat Boris laut Strafbefehl seinen Hund vor einer Beiz losgelassen, «sodass dieser auf einen anderen Hund auf der Gartenterrasse losgehen konnte.» Nachdem jemand den Hund ruhigstellte, indem er «mit dem Knie auf den Kopf des Hundes gedrückt» habe, wie Boris schildert, kam es zum Streit mit seinem Vermieter und der Wirtin, die beide im Lokal waren. Unter anderem habe Boris seinem Vermieter damals auf Kroatisch angedroht, ihn umzubringen.

Hat er nun «Beiss» oder «Scheiss» gesagt?

Am Tag danach wurden drei Patrouillen für eine Hausdurchsuchung zu Boris geschickt. Als dieser die Haustüre öffnete, rannte der Hund aus dem Haus. Aufgebracht suchten die Polizisten mit Boris nach dem Hund, wobei dieser die Beamten laufend beleidigte. «Dann kam uns der Hund entgegengerannt», schilderte einer der Beamten, die dem Prozess als Auskunftspersonen beiwohnen. Auskunftsperson und nicht Zeuge deshalb, weil er im Verfahren als einer der fünf Zivilkläger auftritt.

Boris habe auf einen Polizisten gezeigt und «Beiss», gerufen. Allerdings: Er wisse nicht mehr, ob er «Beiss» oder «Scheiss» gesagt habe. «Der Unterschied wäre noch wichtig», so die Gerichtspräsidentin. «Ich kannte den Hund nicht, deshalb hielt ich meine Waffe bereit», sagte der Beamte. Glücklicherweise habe der Hund seinem Herrchen nicht Folge geleistet. «Er rannte an uns vorbei und holte ein Stöckchen.» Laut dem Pflichtverteidiger kennt der Hund weder Schutzbefehle (wie «beiss!»), noch verstehe er überhaupt deutsche Befehle.

«Der Hund versteht nur Französisch.»

Wissen, ob ein Hund doch beisst oder nicht, könne man aber nicht, sagte Gerichtspräsidentin Thöny. Während der Zeit, in der die Vorfälle stattgefunden haben, war Boris eigenen Angaben zufolge alkoholisiert. Mittlerweile sei er in psychotherapeutischer Behandlung und habe seit Monaten nicht mehr getrunken.

Brandmelder abmontiert oder runtergeschlagen

Bei der Verhaftung habe sich Boris stark gewehrt, er habe Beamte gestossen, angespuckt, beleidigt und einen in die Innenseite des Oberschenkels gekniffen. «Dort, wo die Haut dünn ist», sagt der Betroffene Kantonspolizist. Für den Kniff forderte er 100 Franken Genugtuung. Schliesslich habe er einen blauen Fleck bekommen. Gerichtspräsidentin Thöny wies das jedoch ab: «Blessuren sind bei Polizisten ein Stück weit Berufsrisiko.

Wie Verletzungen bei Fouls im Fussball. Die Spieler fordern auch nicht immer eine Genugtuung.» Das Verhalten des Beschuldigten sei trotzdem nicht in Ordnung gewesen. Er wird in fast allen Punkten schuldig gesprochen. Das Strafmass wurde gegenüber dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, aber reduziert. Aus mehreren Gründen: Wegen unnötiger Verzögerung des Verfahrens, dem Wegfall von Nötigung und Hausfriedensbruch, sowie der finanziellen Lage von Boris.

Das Urteil lautete denn auf 90 Tagessätze à 50 Franken. Hinzu kommt eine Busse von 1500 Franken sowie Verfahrenskosten in ähnlicher Höhe. Für einen Brandmelder, den Boris in einer Zelle der Kapo in Unterkulm von der Decke schlug, muss er ebenfalls aufkommen. Dies obwohl sein Verteidiger versuchte zu erklären, dass Boris das Gerät professionell abmontiert habe, weil er eine Ausbildung als Elektromonteur habe.

