Diese beiden wollen in Kulm Friedensrichter werden.

Kulm Diese zwei wollen Streitigkeiten schlichten – Ruhe und Gelassenheit ist für beide ein zentraler Leitsatz Am 28. November wird im Bezirk Kulm ein Friedensrichter-Amt voraussichtlich neu besetzt. Ein Berufsmilitär und eine ehemalige Schulsozialarbeiterin stellen sich zur Wahl. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Bezirksgericht Kulm & Stützpunkt Kantonspolizei Aargau, Unterkulm. Britta Gut

Bevor ein Konflikt vor Gericht gezogen wird, versuchen sie, die betroffenen Parteien zu versöhnen: Friedensrichterinnen und Friedensrichter. Eine Amtsperiode dauert normalerweise vier Jahre. Weil im Bezirk Kulm jedoch ein Friedensrichter demissioniert hat, kommt es am 28. November zur Ersatzwahl. Um das Amt kämpfen zwei Kandidierende, die auf dem Wahlzettel nicht unterschiedlicher wirken könnten: Der Holziker Berufsmilitär Rinaldo Gasser und die ehemalige Schulsozialarbeiterin Thalmann aus Beinwil am See.

Deeskalation übte sie sogar an ihren Lehrpersonen

Marianne Thalmann arbeitete viele Jahre als Sozialarbeiterin in Lenzburg. zvg

Marianne Thalmann ist der Überzeugung, dass man miteinander immer eine Lösung finden kann. «Wenn ich dazu etwas beitragen kann, dann freut mich das umso mehr», sagt die 59-jährige Sozialpädagogin. Seit mehr als 20 Jahren wohnt sie im Seetal, wo sie zuerst als Schulsozialarbeiterin in Lenzburg und jetzt beim Mittagstisch in Beinwil am See arbeitet. Aufgewachsen ist Thalmann im Thurgau.

Schon dort habe sie sich immer dazu verpflichtet gefühlt, Schwächeren zu helfen. «Wenn jemand in der Schule gemobbt wurde, bin ich oft mit der Person nach Hause gelaufen», erinnert sie sich. Als sie in den 1970er-Jahren die Oberstufe besuchte, war «Körperliche Züchtigung» noch üblich. Thalmanns Talent für Konfliktlösung zeigte sie schon damals: «Wenn eine Lehrperson eine Mitschülerin oder einen Mitschüler schlagen wollte, habe ich oft versucht, ihr zu erklären, dass es auch andere Lösungen gibt und Schläge nicht nötig sind», so das SP-Mitglied.

In den meisten Fällen sei der Plan der damals 16-Jährigen aufgegangen. «Wichtig ist, dass man mit Ruhe und Gelassenheit an Probleme geht», ein Grundsatz, den sie auch in ihre mögliche Tätigkeit als Friedensrichterin miteinfliessen lassen möchte. In den verschiedenen Friedensrichterkreisen möglichst alle Parteien gleichmässig vertreten zu haben, sei dabei die Einzige Weise, auf die ihre Parteizugehörigkeit eine Rolle spielen wird.

«Streiten liegt einfach nicht in meiner Natur»

Rinaldo Gasser ist in seinem Umfeld als Streitschlichter bekannt. zvg

Ähnlich sieht das ihr Herausforderer. Rinaldo Gasser ist parteilos. «Die politische Einstellung spielt bei diesem Amt keine Rolle», sagt er. Es sei immer der Mensch, der im Vordergrund steht. Gasser ist vor einem Jahr nach Holziken gezogen. Zuvor wohnte er rund fünf Jahre in Niederlenz. Am 28. November stellt er sich zur Wahl als Friedensrichter für den Bezirk Kulm. «Ich habe etwas gesucht, womit ich mich in der Gesellschaft einbringen kann».

Zurzeit arbeitet der Walliser in seiner Funktion beim Schweizer Militär unter anderem als Ausbildner und Koordinator. Während der letzten 20 Jahre war er Ausbildner in der Rekruten-, Unteroffiziers- und Offiziersschule. «Da ist ein gutes Verständnis der verschiedenen Charaktere und Einfühlvermögen von Vorteil.» Vermitteln und Schlichten komme in einer Zwangsgemeinschaft regelmässig zu tragen.

Ein Berufsmilitär als Friedensrichter? Die Kombination mag sich aussergewöhnlich anhören. Für Gasser macht sie aber allemal Sinn. Zudem sei das Bild vom strengen Militär längst überholt: «Wenn wir heute gleich arbeiten würden wie noch vor 20 Jahren, hätten wir keine Leute mehr», ist sich der 41-Jährige sicher. Empathie sei eine seiner Stärken. Für die ist er auch in seinem Umfeld bekannt. So beauftragte ihn zum Beispiel ein Ehepaar aus seinem Bekanntenkreis damit, bei einer Trennung zu vermitteln und zu schlichten. «Es liegt einfach nicht in meiner Natur, zu streiten», sagt der Vater eines sechsjährigen Sohnes und einer neunjährigen Tochter.

Sollte es mit der Wahl Ende November klappen, will Gasser, wie auch seine Konkurrentin, den nötigen Zeitaufwand für eine seriöse Vorbereitung und Umsetzung der anspruchsvollen Aufgabe von seiner Freizeit investieren. Ob der Bezirk Kulm bald eine neue Friedensrichterin oder einen neuen Friedensrichter bekommt, entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 28. November.