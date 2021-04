Kulm Bezirksgericht: 27-Jähriger tauschte unter anderem Drogen gegen einen Haarschnitt Ein junger Albaner verkaufte und tauschte Heroin. Ausserdem zündete er in der Haft sein Bett an. Flurina Dünki 06.04.2021, 05.00 Uhr

Der Fall wurde vor dem Bezirksgericht Kulm verhandelt. Britta Gut

Bamir (Name geändert) wippt nervös mit den Beinen. Gerichtspräsident Christian Märki hatte alle gebeten, einen Moment draussen zu warten. Warum er sich mit den vier Bezirksrichtern kurzschliessen will, wurde nicht gesagt. Aber die Leute im Gang – die Staatsanwältin, Bamirs amtlicher Verteidiger und Bamir selber – vermuten, worum es gehen könnte. Wegen seinen Delikte, die er gesteht, soll Bamir zehn Jahre lang nicht mehr in die Schweiz einreisen dürfen – so der Urteilsvorschlag, den Staatsanwältin und Verteidiger im abgekürzten Verfahren präsentierten. Auf eine Ausweitung auf den Schengenraum verzichteten sie. Die meisten der Wartenden im Flur vermuten, dass die Richterin und die vier Richter da drinnen in dem Punkt ein Problem sehen. Wenn dem so ist, würde Bamirs Bewegungsfreiheit auf dem Kontinent immens geschmälert.



Er hätte gar nicht mehr in der Schweiz sein dürfen

Der 27-jährige Albaner war als Kriminaltourist aufgeflogen. Während er im Restaurant zur Post in Oberkulm ein Zimmer mietete, verkaufte er Päckchen mit Heroingemischen. Nachweisen konnte ihm die Staatsanwaltschaft Verkäufe von insgesamt 44 Gramm zwischen Januar und Juni 2020. Nicht immer bekam er Geld dafür, ein Kunde schnitt ihm dafür auch die Haare oder organisierte sein Smartphone. Als Bamir verhaftet wurde, beschlagnahmte die Polizei 990 Franken. Eigentlich hätte er zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Schweiz sein dürfen. Das Migrationsamt Luzern hatte ihn im April 2020 aufgefordert, den Schengenraum per Ende Mai zu verlassen und ihn mit einer Einreisesperre belegt. Denn Bamir hatte auch ennet der Kantonsgrenze in Pfeffikon mit Heroin gedealt und wurde hierfür von der Staatsanwaltschaft Sursee schon verurteilt. Wegen dieser Vorstrafe wird er sicher ins Gefängnis müssen. 14 Monate schlagen Staatsanwaltschaft und Verteidiger vor.



Die Strafe hätte nur 11 Monate betragen, aber während Bamir im Bezirksgefängnis Unterkulm in Haft sass, trieb er seine Strafe noch um drei Monate in die Höhe. Im August 2020 hatte er sein Kissen angezündet, von dem das Feuer auf die Matratze übergriff. Durch das Löschen entstand zudem ein Wasserschaden von 600 Franken. Inzwischen sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Deshalb scheppern auch Ketten zwischen seinen Füssen, als er in der immer länger werdenden Pause draussen auf dem Gang nervös mit den Beinen wippt.



Das einzige, was man ihm geschenkt hätte, verschmäht er

Bamirs Nervosität ist begründet: Als die Parteien nach endlosen Minuten wieder hereingebeten werden, eröffnet Gerichtspräsident Märki: Die Landesverweisung ist zwingend im Schengener Informationssystem (SIS) einzutragen. Das Richtergremium hatte, während im Flur gewartet wurde, dies noch genau abklären müssen. Für Bamir wird das nach seiner Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt heissen, dass er den ganzen Schengenraum nicht mehr betreten darf. Zwar nicht für zehn, sondern für sieben Jahre, doch der Einschnitt ist für den jungen Kriminaltouristen gleichwohl viel schmerzhafter. Statt von einem Land wird er nun von 26 verbannt.

Er murrt ein bisschen, als ihm die Geldstrafe von 1800 und Verfahrenskosten von 3000 Franken vorgelesen werden und muss vom Gerichtspräsidenten zur Ruhe ermahnt werden. Das einzige, was man ihm geschenkt hätte, verschmäht er. Es handelt sich um die Dinge, die er in seinem Hotelzimmer liess und in der Anklageschrift protokolliert sind: Eine Gabel aus Chromstahl, ein Glas mit Verkrustungen, ein roter Notizzettel und braune Sandalen.