Kulm Beim Video-Sex aufgenommen: Beschuldigter erscheint nicht zur Gerichtsverhandlung Ein junger Mann hat seine damalige Freundin während sexueller Handlungen im WhatsApp-Videochat aufgenommen und das Video ihrem Ex-Mann geschickt. Am Bezirksgericht Kulm erschien er jedoch nicht, um sich zu verantworten. Das hat Konsequenzen zur Folge. Natasha Hähni 15.05.2022, 18.21 Uhr

Über Whatsapp wurde Elena unbewusst kontrolliert und aufgenommen. Andrew Gombert / EPA

Was ist in Videochats erlaubt? Wie sicher ist diese Art von Kommunikation? Und was sollte man lieber nicht preisgeben? Geht es um Intimität, ist das Thema besonders heikel. So auch im Fall von Elena und Josip (beide Namen geändert). Im März 2020 nahm Elena in einem Videocall mit dem Beschuldigten «sexuelle Handlungen an sich selbst vor», wie es in der Anklageschrift heisst. Das Video nahm Josip ohne ihre Einwilligung auf. Rund einen Monat später schickte er es an den Ex-Mann der damals 25-Jährigen Frau.

Bereits einen Monat vor dem Videocall missbrauchte der Beschuldigte Elenas Vertrauen: Als diese auf der Toilette war, scannte er mit Elenas Handy den Whatsapp-QR-Code, den er zuvor auf seinem Laptop aufgeschaltet hatte. So verschaffte er sich «unbefugten Zugang» auf alle Whatsapp-Unterhaltungen der Privatklägerin.

Staatsanwaltschaft fordert vier Monate Haft

Dafür hätte sich Josip am Freitagmorgen im Bezirksgericht Kulm verantworten sollen. Er tauchte aber nie auf. «Wir warten noch fünf Minuten», sagte Gerichtspräsident Märki. Doch das Warten war Vergebens. Die Verhandlung muss neu angesetzt werden. Für Josip bedeutet das eine Ordnungsbusse und polizeiliche Begleitung an die nächste Verhandlung.

Für die Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte, sowie das unbefugte Eindringen in ein Datenverarbeitungssystems, verlangt die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten sowie die Übernahme der Untersuchungs- und Verfahrenskosten.

Weshalb keine Geldstrafe gefordert wird, erklärt der Staatsanwalt wie folgt: Josip hat in den vergangenen fünf Jahren bereits vier «teilweise massive» Vorstrafen angesammelt. Weil Geldstrafen ihn offensichtlich «nicht von der Begehung Verbrechen oder Vergehen abhalten» und er am am Existenzminimum lebt und somit die Strafe höchstwahrscheinlich nicht hätte bezahlen können, sei eine Freiheitsstrafe sinnvoller.

Die soll unbedingt verhängt werden, weil Josip 2017 bereits zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die sei für die aktuellen Delikte unverhältnismässig lange, weshalb auf diese verzichtet wird und anderen Stelle vier Monate unbedingter Freiheitsentzug gefordert werden.