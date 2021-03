Kreisschule aargauSüd Für Corona-Massentests ausgewählt: Die Kreisschule aargauSüd speuzt ins Röhrli Am Standort Reinach werden im Rahmen der Pilotphase über vier Wochen regelmässig Tests an Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Federführend ist der Kanton.

Flurina Dünki 02.03.2021, 05.00 Uhr

Joachim Redondo ist Gesamtschulleiter der Kreisschule Aargau Süd. Britta Gut

Mit Coronamassentests möchte der Kanton Aargau Träger des Virus eruieren, die nichts von der Krankheit merken, weil sie keine Symptome haben. Die Kreisschule aargauSüd ist eine von zwei Bildungsinstitutionen, die (neben der Kantonsschule Zofingen) als erste beim Pilotprojekt mitmacht. Vier Wochen lang finden einmal pro Woche Tests statt.

Es ist das erste Schuljahr der neuen Kreisschule, die an den Standorten Unterkulm, Menziken und Reinach um 1000 Oberstufenschülerinnen und -schüler aus der Region von Teufenthal bis Burg umfasst. Für das Projekt wurde die Schulleitung von Seiten des Kantons angefragt. «Nach einer internen Abklärung haben wir zugesagt, unserer Meinung nach ist das eine gute Sache», sagt Gesamtschulleiter Joachim Redondo. Ausgewählt wurde aargauSüd, weil sie von den interessierten Schulen als einzige ausschliesslich Oberstufenschülerinnen und -schüler umfasse, wie das Departement Bildung, Kultur und Sport auf Anfrage sagt.

In letzten Monaten mehrere Klassen in Quarantäne

Die Wynentaler Kreisschule war vor allem in der zweiten Coronawelle ab dem Spätherbst arg in Mitleidenschaft gezogen. «Wir hatten in den letzten Monaten keine einfache Zeit», sagt Joachim Redondo. «Wir hatten einige Coronafälle und mehrere Klassen waren zeitweise in Quarantäne, zuletzt im Januar. Wenn wir jetzt einen Beitrag leisten können, um die Krise zu bewältigen, machen wir das gerne.»

Centralschulhaus, Reinach. Aufgenommen am 18.06.2020 Britta Gut

Die Massentests werden vorerst nur am Standort in Reinach in den Schulhäusern Central und Neumatt durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig. Vergangenen Freitag haben die Eltern daher ein E-Mail erhalten mit den nötigen Informationen über das Massentest-Projekt.

Wer eine von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung mitbringt, bekommt am Mittwoch ein Teströhrchen mit nach Hause. Diese sind nicht mit Namen, sondern mit Codes beschriftet. Am Donnerstag muss dies mit einer Speichelprobe vom selben Morgen wieder in die Schule mitgenommen werden.

In Quarantäne muss nicht mehr gesamte Klasse

Die Proben werden dann abgeholt und im Labor untersucht. «Für uns heisst das, für Donnerstag eine gute Organisation auszuarbeiten, damit alles reibungslos abläuft und der Unterricht nicht gestört wird», so Redondo. Je zehn Speichelproben werden im Labor zu einer Poolprobe zusammengeführt. Sollte eine davon positiv sein, werden die entsprechenden zehn Schüler nochmals getestet, um den Virenträger oder die -trägerin zu eruieren.

Nur Vertrauens­personen können vom Code auf die entsprechende Schülerin schliessen. Die Person wird danach über eine Zeit per Fernunterricht geschult, es wird aber nicht die ganze Klasse in Quarantäne geschickt. In der Kanti Zofingen werden die Proben der Schüler bereits am Mittwoch abgegeben.

Nebst der Identifizierung von asymptomatischen Infizierten und der Unterbrechung von Infektionsketten verfolgt das Projekt noch ein weiteres Ziel: Mit den repetitiven Tests kann eruiert werden, wie gut solche Massentests vor Ort umsetzbar sind. So können Vorgehensweisen entwickelt werden, um solche regelmässigen Tests für Personen ohne Symptome später auch in anderen Schulen, Betreuungs­institutionen und Pflegeheimen durchzuführen. Auch will Kantonsärztin Yvonne Hummel Erkenntnisse über die Anzahl asymptomatisch infizierter Personen gewinnen. Nach der Pilotphase sollen weitere Institutionen getestet werden.