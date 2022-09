Autofahrer gerieten in Kölliken und Leimbach auf Gegenfahrbahn

Kölliken/Leimbach Zwei Kollisionen: Autofahrer gerieten jeweils auf die Gegenfahrbahn In Kölliken und Leimbach gereit je ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und verursachte dort eine Kollision. Zwei Beteiligte wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. 02.09.2022, 10.31 Uhr

Ein BMW-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall in Kölliken ereignete sich am Donnerstag um 17.20 Uhr auf der Suhrentalstrasse. Ein 26-jähriger Mann war in einem BMW in Richtung Oberentfelden unterwegs. Dabei geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stiess dort heftig mit einem entgegenkommenden Audi zusammen.