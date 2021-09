Kölliken: Heftiger Unfall auf A1 Richtung Bern

Kölliken/A1 Heftiger Unfall auf der Autobahn am späten Mittwochabend Ein Unfall hat am Mittwoch kurz vor 23 Uhr zu einem längeren Stau zwischen den Ausfahrten Aarau Ost und West geführt. 15.09.2021, 23.51 Uhr

Das eine Auto auf der linken, das andere auf der rechten Spur, beide komplett demoliert. So sah es am späten Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr, unmittelbar vor der Autobahnausfahrt in Kölliken aus. Sofort bildete sich eine längere, stehende Autokolonne.