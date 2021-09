Pilzkontrolleur kündigt wegen Zertifikatspflich

Kölliken Wegen Zertifikatspflicht: Ein Pilzkontrolleur wirft den Bettel hin Der Kölliker Daniel Leutwyler erhält trotz Covid-Erkrankung kein Zertifikat. Die Motivation, der Gesellschaft zu dienen, ist stark gesunken. Flurina Sirenio Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Daniel Leutwyler hört nach 18 Jahren als Pilzkontrolleur auf. ZVG

Die Pilze spriessen aufgrund der nassen Sommermonate zahlreich, die Pilzsammler freut’s. Will man seinen Korb Pilze aber in Kölliken kontrollieren lassen, steht man neuerdings vor verschlossener Tür. «Die Pilzkon­trollstelle Kölliken ist per sofort geschlossen», schreibt Pilzkontrolleur Daniel Leutwyler in einer Mitteilung.

Seit 18 Jahren führt der 52-Jährige für die Gemeinden Kölliken, Safenwil, Ober- und Unterentfelden die Pilzkontrollen durch, dies «mit grosser Freude und Engagement». Sein Entscheid habe in keiner Weise etwas mit den Gemeinden zu tun, mit denen er gerne zusammengearbeitet habe. Seine Freude ist aber seit der Covid-Zertifikatspflicht getrübt. Daniel Leutwyler wäre nach seiner Covid-Erkrankung im Februar eigentlich als genesen einzuordnen, er erhält aber kein entsprechendes Zertifikat.

«Damals habe ich einen Antigen-Schnelltest gemacht, doch nachträglich wurde festgesetzt, dass nur Genesene mit PCR-Test ein Zertifikat erhalten», sagt er auf Anfrage. So sei er jetzt von vielen gesellschaftlichen Anlässen ausgeschlossen. Das habe ihm die Motivation genommen, sich weiterhin beinahe ehrenamtlich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Impfen will sich der als Lehrer tätige Leutwyler zum jetzigen Zeitpunkt nicht. «Die mRNA-Technik ist noch neu und die Impfungen, die uns zur Verfügung stehen, sind für mich noch zu wenig ausgereift», sagt er.

Er hat sich für Anlässe auch schon ein Getestet-Zertifikat besorgt, weil diese Termine aber schnell ausgebucht sind, ginge das nicht jedes Mal. Der Kölliker Ammann Mario Schegner bedauert den Entscheid des Pilzkontrolleurs. Zusammen mit den anderen Gemeinden werde man sich überlegen, wie man die Pilzkontrolle künftig regle. Bis dahin müssen Pilzsammler und -sammlerinnen auf Schöftland oder Zofingen ausweichen. Die genauen Standorte sind auf www.vapko.ch einsehbar.